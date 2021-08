రూ.58 కోట్లు కేటాయింపు జీవోపై హైకోర్టులో విచారణ

హైదరాబాద్: కోర్టు ధిక్కరణ కేసులకు రూ.58 కోట్ల కేటాయింపు జీవోపై హైకోర్టు బుధవారం నాడు విచారించింది. భూసేకరణ పరిహారం చెల్లింపు కోసమే జివొ జారీ చేసినట్టు కోర్టుకు ఎజి తెలిపారు. నిధులు విడుదల చేయవద్దన్న ఉత్తర్వులు ఉపసంహరించాలని ఎజి కోరడంతో జివొ తప్పుదోవ పట్టించేలా ఉందని హైకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. భూసేకరణ పరిహారం చెల్లింపు కోసమని జివొలో ప్రస్తావించాలని, సవరించిన జివొ సమర్పించాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది. తదుపరి విచారణ ఈనెల 13కి కోర్టు వాయిదా వేసింది. ఇదిలావుండగా కోర్టు ధిక్కరణ కేసుల కోసం రూ. 58 కోట్ల కేటాయింపుపై హైకోర్టుకు సిఎస్ సోమేష్ కుమార్ వివరణ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. రూ. 58 కోట్లు తనపై కోర్టు ధిక్కరణ కేసుల కోసం కాదని, భూసేకరణ పరిహారం చెల్లింపు కేసుల్లో కోర్టు ధిక్కరణ కేసుల కోసమేనని ఎజి తెలిపారు. పిటిషనర్ కోర్టును తప్పుదోవ పట్టించారని, విచారణ సందర్భంగా వాస్తవాలు కోర్టు ముందుంచలేకపోయామని సిఎస్ అన్నారు.

హుస్సేన్‌సాగర్‌లో గణేష్ నిమజ్జనంపై:

హుస్సేన్‌సాగర్‌లో గణేష్ నిమజ్జనంపై హైకోర్టు బుధవారం నాడు విచారణ జరిపింది. ఈక్రమంలో గణేష్ నిమజ్జనంపై నిర్ణయం వెల్లడికి వారం రోజుల సమయం కావాలని ప్రభుత్వం కోరింది. నిమజ్జనం నిర్ణయంతో పాటు పండగ సందర్భంగా జనం గుమిగూడకుండా ప్రభుత్వ చర్యలు తెలపాలని హైకోర్టు పేర్కొంది. గతేడాది ఆంక్షలు, నిబంధనల్లో సడలింపులు ఉండొద్దని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. పూర్తి వివరాలతో అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది. వినాయక నిమజ్జనంపై విచారణ ఈనెల 18కి కోర్టు వాయిదా వేసింది.

కరోనా పరిస్థితులపై

రాష్ట్రంలో కరోనా పరిస్థితులపై ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ హిమా కోహ్లి, జస్టిస్ బి.విజయసేన్ రెడ్డి ధర్మాసనం బుధవారం నాడు మరోసారి విచారణ చేపట్టింది. వినాయక చవితి ఉత్సవాల్లో జనం ఒకేచోట గుమిగూడకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది. అదే విధంగా వీలైనంత త్వరగా మండపాల వద్ద పాటించాల్సిన ఆంక్షలు, మార్గదర్శకాలను ప్రజలకు తెలియజేయాలని తెలిపింది. థర్డ్‌వేవ్ ప్రభావం నేపథ్యంలో వైరస్‌ను ఎదుర్కొనేందుకు కచ్ఛితమైన ప్రణాళిక రూపొందించాలని ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. దీనిపై తదుపరి విచారణను సెప్టెంబర్ 8కి వాయిదా వేస్తున్నట్లు హైకోర్టు ప్రకటించింది.

కరోనా మూడో దశను ఎదుర్కొనేందుకు కచ్చితమైన ప్రణాళికను రూపొందించాలని ఉన్నత న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. గత కొన్ని రోజులుగా పాజిటివిటీ రేటు, చికిత్సల ఆధారంగా నిర్దుష్టమైన రోడ్‌మ్యాప్ తయారు చేయాలని పేర్కొంది. సీరో సర్వైలెన్స్ వివరాలు, కరోనాపై ఏర్పాటైన కమిటీ సమావేశంపై నివేదికలు సమర్పించాలని ప్రజారోగ్య విభాగం డైరెక్టర్‌ను ధర్మాసనం ఆదేశించింది. పూర్తి వివరాలతో నివేదికలు సమర్పించాలని స్పష్టం చేసింది. తదుపరి విచారణను సెప్టెంబరు 8కి వాయిదా వేసింది.

కెబిఆర్ పార్క్‌లో చెట్లకొట్టివేతపై :

నగరంలోని కేబీఆర్ పార్కులో చెట్లు కొట్టివేయొద్దని హైకోర్టు బుధవారం నాడు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రహదారుల అభివృద్ధికి పార్కులో చెట్లను కొట్టేస్తున్నారని దాఖలైన పిటిషన్‌పై రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థానం విచారణ చేపట్టింది.ఇప్పటివరకు పార్కులో నరికిన చెట్ల రకాలు, వయసు వివరాలు తెలపాలని సంబంధిత శాఖ అధికారులను న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. ఈ పిటిషన్‌పై విచారణను నాలుగు వారాలకు వాయిదా వేసింది.

