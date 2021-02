ప్రజా ప్రతినిధుల కేసులపై జోక్యం చేసుకోలేం: హైకోర్టు

సుప్రీంకోర్టులో పెండింగ్‌లో ఉన్నందుకేనని న్యాయస్థానం వెల్లడి

హైదరాబాద్: ప్రజాప్రతినిధుల కేసులపై జోక్యం చేసుకోలేమని గురువారం నాడు హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఫోరం ఫర్ గుడ్‌గవర్నెన్స్ దాఖలు చేసిన ప్రజాప్రతినిధుల కేసుల వ్యాజ్యంపై సత్వర విచారణ జరపాలన్న పిటిషన్‌పై న్యాయస్థానం విచారించింది. సదరు కేసు సుప్రీం కోర్టులో పెండింగ్‌లో ఉన్నందున విచారణ జరపలేమని హైకోర్టు తేల్చిచెప్పింది. ప్రజాప్రతినిధుల కోర్టులో పీపీ, సిబ్బందిని నియమించాలని పిటిషనర్ కోరగా సుప్రీంకోర్టుకే విజ్ఞప్తి చేయాలని న్యాయస్థానం సూచించింది.

ఫార్మా కంపెనీల మూసివేత పిల్‌పై :

సంగారెడ్డి జిల్లా హత్నూర మండలంలోని ఫార్మా పరిశ్రమలపై హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది. ఫార్మా కంపెనీల వల్ల ఇబ్బందులు వస్తున్నాయని వాటిని మూసివేయాలని రిపబ్లికన్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా పిల్ వేసింది. ఈ పిల్‌పై విచారించిన ధర్మాసనం 4 వారాల్లో వివరణ ఇవ్వాలని ప్రభుత్వానికి, పీసీబీకి హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. కౌంటరు దాఖలు చేయకపోతే అధికారులే విచారణకు హాజరు కావాలని ఆదేశించింది.

చెన్నమనేని పౌరసత్వ పిటిషన్:

వేములవాడ ఎమ్మెల్యే చెన్నమనేని రమేశ్‌పై హైకోర్టులో కేంద్ర హోంశాఖ దాఖలు చేసిన అఫిడవిట్ పై గురువారం నాడు విచారణ జరిగింది. వీలైనంత త్వరగా పిటిషన్‌ను బెంచ్ ముందుంచాలని రిజిస్ట్రీకి హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ ఎమ్మెల్యే చెన్నమనేని రమేశ్ పౌరసత్వ వివాదంపై హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది. చెన్నమనేనికి జర్మనీ పౌరసత్వం ఉందని కేంద్ర హోంశాఖ హైకోర్టులో అఫిడవిట్ దాఖలు చేసింది. పిటిషన్‌ను త్వరగా తేల్చాలని ధర్మాసనాన్ని న్యాయవాది రవికిరణ్ కోరగా వీలైనంత త్వరగా బెంచ్ ముందుంచాలని రిజిస్ట్రీకి ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

గత కొంతకాలంగా చెన్నమనేని రమేశ్ ద్వంద్వ పౌరసత్వం కలిగి ఉన్నారంటూ గతంలో ఆది శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనిపై గత కొంతకాలంగా విచారణ జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో ఏడాది క్రితం చెన్నమనేని పౌరసత్వాన్ని రద్దు చేస్తున్నట్లు కేంద్రహోంశాఖ ప్రకటించింది. దీనిపై ఆయన హైకోర్టును ఆశ్రయించారు.చెన్నమనేని జర్మనీ పౌరసత్వం ఇప్పటికీ కొనసాగుతోందని కేంద్ర హోంశాఖ హైకోర్టుకు నివేదించింది. జర్మనీ పౌరసత్వాన్ని 2023 వరకు పొడిగించుకున్నారని వివరించింది. ఆయన పౌరసత్వం వివరాలను కేంద్ర హోంశాఖ మెమో రూపంలో సమర్పించడాన్ని తప్పుబట్టిన న్యాయస్థానం… పూర్తి వివరాలతో అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని కేంద్రాన్ని ఆదేశించింది. ఈ నేపథ్యంలో కేసు విచారణ కొనసాగుతోంది.

పేద, బలహీన వర్గాల కోసం:

ప్రీ ప్రైమరీ, ఒకటో తరగతుల్లో పేద పిల్లలకు 25 శాతం ఉచిత సీట్ల అంశంపై హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది. 2010లో జారీ చేసిన జివొ 44పై నాటి ఉమ్మడి హైకోర్టు స్టే ఇచ్చిందని ప్రభుత్వం ధర్మాసనం దృష్టికి తీసుకొచ్చింది. ఈ పిటిషన్‌పై విచారణ కూడా ఏపీ హైకోర్టుకు బదిలీ అయిందని వివరించింది.అయితే స్టే ఎత్తివేయాలని ఏపీ హైకోర్టులో ఎందుకు పిటిషన్ వేయలేదని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఉన్నత న్యాయస్థానం ప్రశ్నించింది. పేద, బలహీన వర్గాల కోసం ప్రభుత్వం ఏమి చేయదా అని ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసింది. హైకోర్టు ఫుల్ బెంచి నిర్ణయం ప్రకారం స్టే ఇప్పటికీ వర్తిస్తుందా? అనేది పరిశీలించాలని సూచించింది. జివొ 44 అమలు చేస్తారో లేదో తెలపాలని ఆదేశించింది. జూన్ 13న విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమయ్యే లోగా తెలపాలని ప్రభుత్వానికి చివరి అవకాశం ఇచ్చింది.

HC not take up issue of pending cases on politicians