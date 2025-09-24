Wednesday, September 24, 2025
Homeతాజా వార్తలు
తాజా వార్తలులైఫ్ స్టైల్మన ఆరోగ్యం

ఆ విధంగా తలస్నానం చేస్తే పక్షవాతం వస్తుందా?

5
- Advertisement -
Head bath Paralysis strokes
చాలామంది స్నానం చేసేటప్పుడు మనం సాధారణంగా ముందు తలకు నీళ్లు పోసుకుని తర్వాత శరీరానికి పోసుకుంటాము.
కాని అది సరి కాదు అని కెనడా వైద్యుల బృందం పరిశోధన తెలుపుతుంది. ముందు కాళ్ల మీద నీళ్లు పోసుకుని తరువాత శరీరం మీద నీళ్లు పోసుకుని ఆఖరిలో తలకు స్నానం చేయాలి అని కొత్త పరిశోధన తెలుపుతుంది.  మన శరీరంలో ఒక రకమైన టెంపరేచర్ మెయింటెన్ అవుతూ ఉంటుంది. మనం తలపైన నీళ్లు పోసుకోవడం వలన అక్కడికి వెంటనే బ్లడ్ సప్లై పెరిగిపోయి రక్తనాళాలు చిట్లి స్ట్రోక్స్ వస్తున్నాయట.
ముఖ్యంగా పెద్ద వయసు వారు రక్తపోటు ఉన్నవారు, కొలెస్ట్రాల్ లాంటి గుండె జబ్బులు ఉన్నవాళ్లు గుండె సమస్యలతో బాధపడుతున్నవారు ఎక్కువగా ఇటువంటి స్ట్రోక్స్ కు గురి అయి బాత్రూంలో కింద పడి చనిపోతున్నారు. కావున సరైన పద్ధతిలో స్నానం చేయడం అనేది కూడా చాలా ముఖ్యం అని ఈ పరిశోధన వలన తెలుస్తుంది.
డాక్టర్ చింతా ప్రభాకర్ రెడ్డి ఎంఎస్ ఎంసిహెచ్
గుండె, ఊపిరితిత్తుల శస్త్రచికిత్స నిపుణులు
ప్రభుత్వ సర్వజన వైద్యశాల కర్నూలు
- Advertisement -
Previous article
రేవంత్, ఉత్తమ్ అజ్ఞానంతో నల్లగొండ, రంగారెడ్డి, పాలమూరు ఏడారే: హరీష్ రావు
Next article
నీట్ లో 99.9 శాతం మార్కులు… మెడిసిన్ చదవడం ఇష్టంలేక విద్యార్థి ఆత్మహత్య

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

నీట్ లో 99.9 శాతం మార్కులు… మెడిసిన్ చదవడం ఇష్టంలేక విద్యార్థి ఆత్మహత్య

రేవంత్, ఉత్తమ్ అజ్ఞానంతో నల్లగొండ, రంగారెడ్డి, పాలమూరు ఏడారే: హరీష్ రావు

టిజిపిఎస్‌సికి ఊరట.. నియామకాలకు తొలగిన అడ్డంకి

మాస్కులు ధరించి ప్రియురాలి భర్తపై హత్యాయత్నం

రాజేంద్రనగర్ లో నడిరోడ్డుపై గొంతుకోసి హత్య?

చంద్రబాబుకు సిఐ శంకరయ్య లీగల్ నోటీసులు

షేక్ పేట్ లో పర్యటించిన మంత్రులు పొన్నం, వివేక్

కొత్త జిఎస్ టి… పాల ధరల్లో మార్పులేదు… మండిపడుతున్న ప్రజలు

శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం

డోలీ మోత…. ప్రభుత్వాలు మారిన గిరిజనుల రాత మారడం లేదు

పీక కోయడంతో… వీధుల్లో పరుగులు తీసిన యువతి

సమరోత్సాహంతో భారత్.. నేడు బంగ్లాదేశ్‌తో పోరు

ఐరాస ఏం చేస్తోంది?

దసరాకు సర్‌ప్రైజ్

గిరిజన కుంభమేళపై కేంద్రం వివక్ష

కృష్ణా జలాల్లో వాటాపై రాజీలేని పోరాటం

స్థానిక సమరం… రిజర్వేషన్లు ఖరారు?

అంగరంగ వైభవంగా జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల ప్రదానోత్సవం

ఆసియాకప్ సూపర్ 4.. లంకపై పాకిస్తాన్ విజయం

బంగారం ఆల్ టైమ్ రికార్డు.. తులం రూ.1,18,900

డాలర్‌తో పోలిస్తే 88.75కి పతనం

రెండు అమెరికా కంపెనీలకు భారత సంతతి సిఇఒల నియామకం

హాంకాంగ్ సిక్సెస్ టోర్నీలో భారత కెప్టెన్‌గా దినేశ్ కార్తీక్

జాతీయ స్థాయి జిమ్నాస్టిక్స్.. డయానాకు 3 పతకాలు

ఇండియాఎతో రెండో టెస్టు.. ఆస్ట్రేలియాఎ 350/9

బుధవారం రాశి ఫలాలు (24-09-2025)

చైనాలో ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ‘కృత్రిమ మేధ’ ఆస్పత్రి

దాశరధి రంగాచార్య సతీమణి కమల కన్నుమూత

అంగరంగ వైభవంగా జాతీయ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం

23 గ్రామాల్లో ఎన్నికల నిర్వహణపై ‘సుప్రీం’ స్టే

‘తెలుసు కదా’ నుంచి సొగసు చూడతరమా…

‘Yeh Bhi Duhai Hai, Bro!’ను ఆవిష్కరించిన విజిట్ దుబాయ్

జూరాల 45 గేట్లు ఎత్తివేత

స్థానిక ఎన్నికల ముందే కులగణన వివరాలు ప్రకటించాలి: కల్వకుంట్ల కవిత

బీహార్‌కు వెళ్లిన సిఎం రేవంత్‌రెడ్డి

విద్యార్థినులకు ఏటా రూ.30 వేల స్కాలర్‌షిప్

చైనా వ్యూహాలపై భారత్‌కు టిబెట్ నేత హెచ్చరిక

రిఫైండ్ చక్కెర లేని మిల్క్ షేక్స్ ను విడుదల చేసిన ZUMI

కెసిఆర్ పోరాటం వల్లనే సమ్మక్క సారలమ్మ బ్యారేజీ సాధ్యమైంది

కాళేశ్వరం కమిషన్‌ నివేదికను కొట్టేయండి.. హైకోర్టుకు స్మితా సబర్వాల్‌

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.