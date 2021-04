ప్రతి పదిలో ఆరుగురికి ఆక్సిజన్..!

ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో ఇదే పరిస్థితి

ఒక్కో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్‌లో రోజుకు సగటున ఐదుగురు మృతి

మరో 3 వారాల పాటు ప్రతి నిమిషం గండమేనని వైద్యశాఖ హెచ్చరిక

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: కరోనా సోకి ఆసుపత్రుల్లో చేరుతున్న ప్రతి పది మందిలో ఆరుగురికి ఆక్సిజన్ అవసరమవుతోంది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్‌లోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. ఒక్కో కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో ఇప్పటి వరకు సుమారు 350 నుంచి 500 పేషెంట్లు చికిత్స పొందుతుండగా, వీరిలో 90 శాతం మంది ఆక్సిజన్ బెడ్లపైనే ఉన్నారని ఆయా ఆసుపత్రి వర్గాలు తెలిపాయి. ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉన్న గాంధీ, టిమ్స్, ఇఎస్‌ఐ, నిమ్స్‌తో పాటు ప్రముఖ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులైన అపోలో, యశోదా, తదితర ఆసుపత్రుల్లో ఆక్సిజన్ బెడ్లు నిండిపోయాయి.

అంతేగాక ఆయా ఆసుపత్రుల్లో నిత్యం సుమారు 50 నుంచి 80 మంది పేషెంట్లు వెయిటింగ్ లిస్టులో ఉన్నట్లు ఆ ఆసుపత్రికి చెందిన మెడికల్ ఆఫీసర్లు చెబుతున్నారు. దీంతో పాటు చిన్న దవాఖాన్లలోనూ ఆక్సిజన్ పేషెంట్లు లైన్లు కడుతున్నారు. అయితే సరైన సమయంలో ఆక్సిజన్ బెడ్లు దొరికితే సదరు పేషెంట్ కోలుకోవడం చాలా సులువని అధికారులు అంటున్నారు. కానీ కొందరికి సరైన సమయంలో బెడ్లు దొరకకపోవడం వలన, మరి కొందరికి వైరస్ లోడ్ ఎక్కువై అతి వేగంగా మరణిస్తున్నారు. సిటీలో ప్రముఖ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్‌గా పేరుగాంచిన వాటిలోనూ ప్రతి రోజూ సగటున ఐదు మరణాలు సంభవిస్తున్నట్లు హెల్త్ ఆఫీసర్లు చెబుతున్నారు.

బెడ్లు పరిస్థితి ఇలా…

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 115 ప్రభుత్వ, 992 ప్రైవేట్ కేంద్రాల్లో కరోనా ట్రీట్మెంట్ కొనసాగుతుంది. అయితే వీటిలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ కలిపి సాధారణ బెడ్లు 19,630 ఉండగా 4434 నిండాయి. అదే విధంగా 16,924 ఆక్సిజన్ పరుపులకు 9884 నిండగా, 7042 ఖాళీగా ఉన్నాయని ఆరోగ్యశాఖ సోమవారం 7 గంటల స్టేటస్ డ్యాష్‌బోర్డులో పొందుపరిచారు. దీంతో పాటు 9100 వెంటిలేటర్ పరుపులు ఉండగా 5691 నిండి, మరో 3409 బెడ్లు ఖాళీగా ఉన్నాయి. వీటిలో కరోనా నోడల్ కేంద్రమైన గాంధీలో 600 బెడ్లకు 309 నిండాయి. అదే విధంగా 619 వెంటిలేటర్లకు సోమవారం వరకు కనీసం ఒక్క పడక కూడా ఖాళీ లేకపోవడం గమనార్హం. దీంతో పాటు ఇఎస్‌ఐలో 95 ఆక్సిజన్, 14 వెంటిలేటర్ బెడ్లు నిడిపోయాయి. అంతేగాక నిమ్స్‌లో ఏ ర్పాటు చేసిన 49 ఆక్సిజన్ బెడ్లు, 15 వెంటిలేటర్లు కూడా ఖాళీగా లేవు.

ఆక్సిజన్ లెవల్స్ ప్రతి రోజూ చెక్ చేసుకోవాలి…

మైల్డ్ సింప్టమ్స్‌తో వైరస్ సోకి ఐసోలేషన్‌లో ఉంటున్న బాధితులు ప్రతి రోజూ ఆక్సిజన్ లెవల్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఫల్స్ ఆక్సీమీటర్‌లో ఆక్సిజన్ శాతం 90 నుంచి 95కి పడిపోయినప్పుడు వెంటనే ఆసుపత్రులుకు వెళ్లి చికిత్స పొందాల్సిన అవసరం ఉంది. కొందరిలో ఆక్సిజన్ శాతం తగ్గినా ఎలాంటి నీరసం కనిపించదు. ఇలాంటి కండిషన్‌ని ‘హ్యపీ హైపోక్సియా కేటగిరి’ అంటారని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. ఈసేకండ్ వేవ్‌లో ఈ తరహ కేసులు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. అయితే ఈ కేటగిరీకి చెందిన వారు ప్రస్తుతం మార్కెట్లోకి వచ్చిన అత్యాధునిక ఫల్స్ ఆక్సీమీటర్లను అందుబాటులో ఉంచుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

అంతేగాక నిమిషంలో 25 సార్లు కంటే ఎక్కువ శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు వెంటనే వైద్యున్ని సంప్రదించాలని, లేదందే ప్రాణాలకు ముప్పు వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. దీంతో పాటు దీర్ఘకాలిక రోగులకు కూడా ప్రతి రోజు రెండు సార్లు ఆక్సిజన్ లెవల్స్‌ను చెక్ చేసుకోవాలని డాక్టర్లు వివరిస్తున్నారు. వాస్తవంగా గతంలో వైరస్ సోకితే కేవలం దీర్ఘకాలిక రోగులు, వృద్ధులకు మినహా మిగతా వారెవ్వరిని ఆక్సిజన్, వెంటిలేటర్స్ మీద ఉంచి వైద్యం అందించాల్సిన అవసరం రాలేదు. వారిలో ఉన్న ఇమ్యూనిటీతో పాటు మెడిసిన్స్‌తోనే కోలుకునేవారు. కానీ సెకండ్ వేవ్‌లో చాలా మందికి వైరస్ సోకిన వెంటనే శ్వాససమస్యలు వస్తున్నట్లు వైద్యులు పేర్కొంటున్నారు.

ప్రతి నిమిషం గండమేః హెల్త్ డైరెక్టర్ డా జి శ్రీనివాసరావు

రాష్ట్రంలో మరో 3 వారాల పాటు ప్రతి నిమిషం గండమేనని హెల్త్ డైరెక్టర్ డా జి శ్రీనివాసరావు హెచ్చరించారు. వైరస్ పీక్ స్థాయిలోకి వెళ్తుందని, కేసులతో పాటు మరణాలు అదే స్థాయిలో ఉండొచ్చని ఆయన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. రాబోయే రోజులు ప్రజలు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. అత్యవసరమైతే తప్పా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బయటకు రావొద్దని సూచించారు. ప్రభుత్వం ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ, ప్రజల సహకారం లేకపోతే వైరస్‌ను అదుపులోకి తేవడం కష్టమన్నారు.

26.4.2021 లెక్కల ప్రకారం బెడ్ల వివరాలు….

(ప్రభుత్వం, ప్రైవేట్ కలిపి….)

బెడ్లు ఉన్నవి నిండినవి ఖాళీలు

ఐసోలేషన్ 19,630 4434 15,196

ఆక్సిజన్ 16,924 9884 7042

వెంటిలేటర్ 9100 5691 3409

Health director said oxygen given for six out of ten