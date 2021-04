మరో 33,689 మందికి వ్యాక్సిన్..!

టీకా తీసుకున్న తర్వాత రిటైర్డు ఐపిఎస్ భార్యకు అస్వస్థత

హైదరాబాద్: రాష్ట్రంలో మరో 33,689 మంది వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారు. వీరిలో 31,368 మంది మొదటి డోసు, 2321 మంది సెకండ్ డోసు వేసుకున్నట్లు ఆరోగ్యశాఖ వ్యాక్సిన్ బులిటెన్‌లో పేర్కొంది. దీంతో ఇప్పటి వరకు 2,25,725 మంది హెల్త్‌కేర్ వర్కర్లు తొలి డోసు తీసుకోగా, 1,70,304 మంది రెండో డోసు తీసుకున్నారు. అదే విధంగా 11,5525 మంది ఫ్రంట్‌లైన్ వర్కర్లు మొదటి డోసు తీసుకోగా, 65,809 మంది సెకండ్ డోసు వేసుకున్నారు. అంతేగాక 4,42429 వృద్ధులు, 2,41,311 మంది 45 నుంచి 59 ఏళ్ల మధ్యగల దీర్ఘకాలిక వయస్కులు టీకా తీసుకున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. దీంతో ఇప్పటి వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 12,64,026 మందికి వ్యాక్సిన్ వేసినట్లు ఆరోగ్యశాఖ పేర్కొంది.

టీకా తీసుకున్న తర్వాత రిటైర్డు ఐపిఎస్ అధికారి షా నవాజ్ ఖాసీం భార్య హీనా అస్వస్థతకు గురయ్యారు. కోఠి ఆరోగ్యశాఖ కార్యాలయంలో గురువారం ఆమె వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న కొద్ది సమయంలోనే అనారోగ్య సమస్యలు రావడంతో అధికారులు వెంటనే ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న నగర పోలీస్ కమీషనర్ అంజనీకుమార్ వెంటనే వెళ్లి ఆమెను పరామర్శించారు. ఈ అంశంపై డిహెచ్ స్పందిస్తూ టీకా వికటించలేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఉస్మానియా ఆసుపత్రి నుంచి ఆమె డిశ్చార్జ్ అయ్యారని తెలిపారు. కేవలం టెన్షన్, భయాందోళనతోనే ఆమెకు ఈ విధంగా జరిగినట్లు చెప్పుకొచ్చారు.

