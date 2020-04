మోటార్, ఆరోగ్య బీమా రెన్యువల్ గడువు పొడిగింపు

న్యూఢిల్లీ: మోటార్, ఆరోగ్య బీమా పాలసీల రెన్యువల్ గడువును మే 15 వరకు ప్రభుత్వం పొడగించింది. లాక్‌డౌన్‌ను ఏప్రిల్ 15 నుంచి మే 3వరకు పొడిగించిన నేపథ్యంలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వశాఖ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇంతకుముందు ఏప్రిల్ 21 వరకు ఈ ఇన్సూరెన్స్‌ల గడువును ప్రభుత్వం పొడిగించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే లాక్‌డౌన్ పొడిగించిన కారణంగా ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల దృష్ట్యా మోటారు వాహన థర్డ్ పార్టీ బీమా, ఆరోగ్య బీమా పాలసీకి ప్రీమియంలను సమర్పించడానికి గడువును పొడిగించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఆరోగ్య బీమా విషయంలో పాలసీదారులు సాధారణంగా రెన్యూవల్ ప్రీమియం చెల్లించడానికి ఒక నెల సమయం పొందుతారు. ఈ కాలంలో ప్రీమియం చెల్లించడం ద్వారా పాలసీని పునరుద్ధరించవచ్చు. మోటారు వాహనాల చట్టం 1988 లోని సెక్షన్ 146 ప్రకారం రోడ్లపై వాహనాలు నడపడానికి థర్డ్ పార్టీ బీమా తప్పనిసరిగా ఉండాలి.

With a view to mitigate hardship to policyholders whose Health and Motor (Third Party) insurance policies are due for renewal during #COVID19 lockdown, Central Govt issued Notifications allowing such policyholders to make premium payments till May 15th. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/ACkOXEjJp0

