ఆరోగ్య అల్పాహారం

బేక్డ్ స్పైసీ ఆలూ

కావాల్సినవి : ఆలుగడ్డలు రెండు, పచ్చిమిర్చి రెండు, క్రీమ్ ఒక పెద్ద చెమ్చా, చీజ్ రెండు పెద్ద చెమ్చాలు, అల్లం, వెల్లుల్లిపేస్టు ఒక చిన్న చెమ్చా, పెరుగు మూడు పెద్ద చెమ్చాలు, శనగపిండి ఒక పెద్ద చెమ్చా, ఉప్పు రుచికి తగినంత.

తయారీ : ఒక బౌల్‌లో పెరుగు, క్రీమ్, చీజ్, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, శనగపిండి, ఉప్పు, పచ్చిమిర్చి, ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి. ఆలుగడ్డలను కడిగి, తొక్క తీసి గుండ్రని స్లైసులుగా కట్ చేయాలి. తర్వాత మరిగే ఉప్పు నీటిలో రెండు నిమిషాలు ఉంచాలి. బ్రేకింగ్ ట్రేకు వెన్న రాసి ఆలుగడ్డ స్లైసులను ఒక్కొక్కటిగా ట్రేలో ఉంచాలి. దానిపైన చీజ్ మిశ్రమాన్ని ఉంచి, 180 డిగ్రీల వేడి ఓవెన్‌లో పది నిమిషాలు వేక్ చేస్తే సరి.

సలాడ్ పరాఠా

కావాల్సినవి : గోధుమపిండి అరకప్పు, జొన్నపిండి అరకప్పు, శనగపిండి పావుకప్పు, ఓట్స్‌పిండి పావుకప్పు, పాలకూర, కీరదోస, క్యారెట్, ముల్లంగి, మూడు రకాల షిమ్లామిర్చి, బ్రొకోలి, ఉల్లిపాయ చిన్నది, పుదీనా ఆకులు, ఒక పెద్ద చెమ్చా, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు ఒక పెద్ద చెమ్చా, వాము ఒక చిన్న చెమ్చా, ధనియాలు, జీలకర్ర, సోంపుపొడి ఒక పెద్ద చెమ్చా, పెరుగు ఒకపెద్ద చెమ్చా, రిఫైండ్ ఆయిల్ పరాఠాలు వేయించడానికి, ఉప్పు, కారం రుచికి సరిపడా.

తయారీ : అన్ని రకాల పిండిలను కలిపి అందులో అన్ని పదార్థాలు కలిపాలి. 20 నిమిషాలు పక్కన ఉంచి, తర్వాత చిన్న చిన్న ముద్దలుగా చేసుకుని పరాఠాలు చేయాలి. నూనె వేసి పరాఠాలు కాల్చాలి.

బనానా పాన్ కేక్

కావాల్సినవి : అరటిపండు ఒకటి, మైదా అరకప్పు, చక్కెర ఒకటిన్నర చెమ్చాలు, పనీర్ 25గ్రాములు, బాదం పొడి ఒక పెద్ద చెమ్చా, వెన్న రెండు పెద్ద చెమ్చాలు, పళ్ల ముక్కలు గార్నిషింగ్ కోసం.

తయారీ : అరటిపండు, పనీర్, చక్కెరలను ఒకేసారి ఒక బౌల్‌లో మ్యాష్ చేయాలి. తర్వాత ఇందులో మైదా, బాదంపొడి కలపాలి. అవసరాన్ని బట్టి నీళ్లు కలిపి ముద్ద తయారు చేసుకోవాలి. వేడి పెనంపై దీంతో చిన్న చిన్న పాన్ కేకులు తయారు చేసుకోండి. పళ్ల ముక్కలు, చాక్లెట్ పాన్‌తో సర్వ్ చేసుకుంటే రెడీ..

బ్రెడ్ స్టర్ ఫ్రై

కావాల్సినవి : బ్రెడ్ ముక్కలు కొన్ని, ఉల్లిపాయ ఒకటి, షిమ్లామిర్చి ఒకటి, ఉడికించిన కాబూలీ శనగలు అరకప్పు, పనీర్ అరకప్పు, పచ్చిమిర్చి రెండు, టమాటో ఒకటి, వేయించిన పొద్దు తిరుగుడు గింజలు ఒక పెద్ద చెమ్చా, వెన్న ఒకటిన్నర చెమ్చాలు, పాలకూర అరకప్పు, గరం మసాలా పావు చెమ్చా, నిమ్మరసం కొంచెం, ఉప్పు రుచికి తగినంత.

తయారీ : కడాయిలో వెన్న వేడి చేసి ఉల్లిపాయలు, షిమ్లామిర్చి, పచ్చిమిర్చి వేయించండి. వేగాక అందులో బ్రెడ్ ముక్కలు, టమాటో ముక్కలు, పాలకూర, ఉప్పు, కబూలీ శనగలు, పనీర్ వేసి స్టర్ ఫ్రై చేయాలి. తర్వాత గరం మసాలా, నిమ్మరసం వేయాలి. పైన పొద్దు తిరుగుడు గింజలు వేసి సర్వ్ చేయాలి.

Healthy Breakfast Recipes To Keep You Fresh All Day