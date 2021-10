హైదరాబాద్ కు భారీ వర్ష సూచన

హైద‌రాబాద్ : హైద‌రాబాద్ న‌గ‌రంలో శ‌నివారం మ‌ధ్యాహ్నం త‌ర్వాత భారీ వ‌ర్షాలు కురిసే అవ‌కాశం ఉంద‌ని వాతావ‌ర‌ణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. నగరంలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండడంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. నగరంలోని లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వారు హెచ్చరించారు. వాతావ‌ర‌ణ ప‌రిస్థితుల‌కు అనుగణంగా ప్రజలు త‌మ ప్ర‌యాణ ఏర్పాట్లు చేసుకోవాల‌ని అధికారులు సూచించారు. శుక్రవారం రాత్రి కురిసిన భారీ వ‌ర్షంతో హైద‌రాబాద్ నగరం అత‌లాకుత‌ల‌మైంది. న‌గ‌రంలోని ప‌లు కాల‌నీల్లో వ‌ర్ష‌పు నీరు నిలిచిపోవ‌డంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడ్డారు.

Possibility of rains in the city after noon today. Various models predicting moderate to heavy sporadic rainfall at short notice. Citizens are requested to plan their commute accordingly. DRF teams alerted @KTRTRS @arvindkumar_ias @CommissionrGHMC @GadwalvijayaTRS pic.twitter.com/GkQ6H0OgZ4

