అమరావతి: పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్రవాయుగుండం కాసేపటి క్రితం నరసాపురం- కాకినాడ మధ్య తీరాన్ని దాటింది. గంటకు 6 కిలోమీటర్ల వేగంగా తీరం వైపు దూసుకొచ్చిన వాయుగుండం భూభాగాన్ని తాకింది. ఇది పూర్తిగా దాటేందుకు మరింత సమయం పడుతుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. 50-70కి.మీ వేగంతో గాలులు వీయనున్నాయని, మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దని అధికారులు హెచ్చరించారు. వచ్చే ఐదారు గంటలపాటు ఎపిలోని గోదావరి, విశాఖ, కృష్ణ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. వాయుగుండం ప్రభావం తెలంగాణలోని జిల్లాలపై పడే సూచనలు ఉన్నాయని వాతావరణ అధికారులు చెబుతున్నారు.

Heavy rain likely to occur in AP and Telangana