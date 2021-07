మరో రెండు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు

12 జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్

ఒడిశా నుంచి విదర్భ వరకు ఏర్పడిన ఆవర్తనం

హైదరాబాద్: రేపు, ఆదివారం రాష్ట్రంలో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, సిద్దిపేటతో పాటు వరంగల్ అర్బన్, గ్రామీణం, మహబూబాబాద్, కరీంనగర్, కామారెడ్డి, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలకు వాతావరణశాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. హైదరాబాద్‌లో కొన్నిచోట్ల మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని అధికారులు తెలిపారు.ఒడిశా నుంచి విదర్భ వరకు ఏర్పడిన ఆవర్తనం, 18 డిగ్రీల అక్షాంశంపై ఏర్పడ్డ షియర్జోన్ ప్రభావంతో రాగల రెండు రోజులు గ్రేటర్‌తో పాటు రాష్ట్రంలో పలు చోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు, మరికొన్ని చోట్ల మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నట్లు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు వెల్లడించారు. ఆవర్తనం, షియర్జోన్లు స్థిరంగా కొనసాగితే అతి భారీ వర్షాలు కురవచ్చని అధికారులు తెలిపారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ఇప్పటికే 12జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలెర్ట్ జారీ చేసింది.

ఉత్తర, పశ్చిమ తెలంగాణ జిల్లాల్లో

రాష్ట్రంలో రెండు, మూడు రోజులుగా భారీగా వర్షం కురుస్తోంది. భారీ వర్షాలకు వాగులు, కుంటలు, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలయమంకాగా, కాలనీలు నీట మునిగాయి. డ్రైనేజీలు ఉప్పొంగాయి. రోడ్లు చెరువులను తలపించగా, చెరువులు, కుంటలు, వాగులు పొంగి పోర్లుతున్నాయి. రాష్ట్రంలో పలు చోట్ల రహదారులు కొట్టుకుపోగా చెట్లు కూలిపోవడంతో పాటు లోతట్టు

ప్రాంతాల్లోని ఇళ్లలోకి నీళ్లొచ్చాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో

ఉత్తర, పశ్చిమ తెలంగాణ జిల్లాల్లో వర్షాల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు పేర్కొన్నారు. కొన్నిచోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ అధికారులు సూచించారు.

మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాలో 110 మిల్లీమీటరు

శుక్రవారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కురిసిన వర్షపాతం వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాలో 110 మిల్లీమీటర్లు, నారాయణపేటలో 108, వనపర్తిలో 105.3, నిజామాబాద్‌లో 94.3, వికారాబాద్‌లో 87.5, కరీంనగర్‌లో 25, జగిత్యాలలో 21.3, కామారెడ్డిలో 15, ఆదిలాబాద్‌లో 13.8, వరంగల్ రూరల్‌లో 13.3, ఖమ్మంలో 11.3, వనపర్తిలో 8.8, నిర్మల్‌లో 8.3, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరిలో 6.3, మెదక్ 6, వరంగల్ రూరల్‌లో 6.6 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదయ్యిందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.

