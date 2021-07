వచ్చే ఐదు రోజుల్లో భారత్ లో భారీ వర్షాలు

ఢిల్లీ: వచ్చే ఐదు రోజుల్లో భారత్ లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. తెలంగాణ‌తో పాటు ద‌క్షిణ చ‌త్తీస్‌ఘ‌డ్‌, విద‌ర్భ ప్రాంతాల్లో గురు, శుక్రవారాల్లో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వారు వెల్లడించారు. వాయ‌వ్య బంగాళాఖాతంలో అల్ప‌పీడ‌నం ఏర్ప‌డింద‌ని, అది మ‌రో రెండు మూడు రోజుల్లో వాయ‌వ్య దిశ‌గా సాగుతుందని అధికారులు చెప్పారు. గుజ‌రాత్ తీరం నుంచి కేర‌ళ తీరం వ‌ర‌కు కూడా ఏక‌ ధాటిగా వ‌ర్షాలు కురుస్తాయని, ప‌శ్చిమ తీరం మొత్తం అతిభారీ వ‌ర్షాలు కురిసే అవ‌కాశం ఉందని అధిారులు పేర్కొన్నారు. కొంక‌న్‌తో పాటు గోవా, మ‌ధ్య మ‌హారాష్ట్ర‌, కోస్ట‌ల్ క‌ర్నాట‌క ప్రాంతాల్లోనూ గురు, శుక్రవారాల్లో భారీ వ‌ర్షాలు పడుతాయని, హిమాచ‌ల్ ప్ర‌దేశ్‌, ఉత్త‌రాఖండ్ రాష్ట్రాల్లో కూడా గురు, శుక్రవారాల్లో భారీ వర్షాలు పడుతాయని వారు తెలిపారు. అంతేకాదు ఈ రాష్ట్రాల్లో 25, 26 తేదీల్లోనూ భారీ వ‌ర్షాలు కురిసే అవ‌కాశం ఉందని, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో 26వ తేదీ త‌ర్వాత విస్తారంగా వ‌ర్షాలు పడుతాయని వారు స్పష్టం చేశారు. దేశంలోని లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.

Scattered to fairly widespread rainfall over plains of northwest India during next 3 days with enhanced rainfall activity thereafter with isolated heavy to very heavy falls over Uttar Pradesh on 25th & 26th July.

