హైదరాబాద్ : రానున్న మూడురోజుల పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో ఇరు రాష్ట్రాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్టుగా వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. బుధవారం రాష్ట్రంలో కురిసిన సాధారణ వర్షపాతం సుమారు 7 మిల్లీమీటర్ల నుంచి 13 మిల్లీమీటర్లుగా నమోదయినట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఆదిలాబాద్, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, మంచిర్యాల, జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో భారీగా నమోదయ్యింది.

Heavy rains in next three days in telangana