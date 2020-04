48 గంటల్లో భారీ వర్షాలు

ఉరుములు, మెరుపులతో వడగండ్ల వాన కురిసే అవకాశం

హైదరాబాద్: వచ్చే 48 గంటల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అరేబియా మధ్య ప్రాంతం నుంచి కర్ణాటక మీదుగా విదర్భ వరకు ఏర్పడిన ఉపరితల ద్రోణి కారణంగా, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాగల 48 గంటల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు. ఉపరితలానికి 900 మీటర్ల ఎత్తులో ఈ ద్రోణి కొనసాగుతోందని వారు వెల్లడించారు. దీని ప్రభావం తెలంగాణపై అధికంగా ఉంటుందని వారు పేర్కొన్నారు. తెలంగాణతో పాటు ఉత్తర కోస్తాంధ్ర, ప్రకాశం, గుంటూరు జిల్లాలపై ప్రభావం చూపుతుందని, రాయలసీమ లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.

కోస్తా కర్ణాటక తీర ప్రాంతానికి దగ్గరలో ఉన్న తూర్పుమధ్య అరేబియా సముద్ర ప్రాంతం నుంచి ఆగ్నేయ రాజస్థాన్ వరకు ఉత్తర ఇంటీరియర్ కర్ణాటక, మధ్య మహారాష్ట్ర పశ్చిమ మధ్యప్రదేశ్ మీదుగా 0.9 కి.మీల ఎత్తు వరకు ఉపరితల ద్రోణి కొనసాగుతోందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. శని వారం రాత్రి, సోమవారం అక్కడక్కడ ఉరుములు, మెరుపులతో పాటు తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, ఆదివారం తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలతో పాటు కొన్ని ప్రాంతాల్లో వడగళ్ల వానలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.

Heavy rains in Telugu states over the next 48 hours