నేటి నుంచి మూడురోజుల పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : రాష్ట్రంలో మరో మూడు రోజులు భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. సోమ, మంగళవారాల్లో ఉరుములతో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. నిజామాబాద్, జగిత్యాల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, సూర్యా పేట, వరంగల్ అర్భన్, జనగామ, సిద్దిపేట, కామా రెడ్డి, నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాల్లో ఒకటి, రెండు చోట్ల భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు, ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ , ఖమ్మం, నల్గొండ, మహాబూబాబాద్, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అల్పపీడనానికి అనుబంధంగా ఉన్న ఉపరితల అవర్తనం, షియర్ జోన్ ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు కురవనున్నట్టు వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.

నల్లగొండలో 91 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం

వాయువ్య పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడిందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఉత్తరాంధ్ర-దక్షిణ ఒడిశా తీరంలో అల్పపీడనం స్థిరంగా కొనసాగుతోందని, అల్పపీడనానికి అనుబంధంగా ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడిందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అవర్తనం ప్రభావంతో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఆదివారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నమోదైన వర్షపాతం వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. నల్లగొండలో 91 మిల్లీమీటర్లు, రంగారెడ్డిలో 69, వికారాబాద్‌లో 64.5, జగిత్యాలలో 50, ఖమ్మంలో 50, సూర్యాపేటలో 45, సిద్ధిపేటలో 42 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదయ్యింది.

Heavy rains likely across telangana in next 3 days