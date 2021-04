ముంబయి : బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ అమితాబ్ బ‌చ్చ‌న్ క‌రోనా టీకా వేయించుకున్నారు. తాను టీకా వేయించుకున్నట్టు ఆయన స్వయంగా ట్విట్టర్ వేదికగా తెలిపారు. గురువారం మధ్యాహ్నం తన కరోనా టీకా ప్రక్రియ పూర్తయిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. గత ఏడాది అమితాబ్ కరోనా బారిన పడి కోలుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా అమితాబ్ మాట్లాడారు. కరోనా పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన సూచించారు. విధిగా ఆరు గజాల సామాజిక దూరం పాటించడంతో పాటు మాస్కులు ధరించాలని ఆయన చెప్పారు. అర్హులైన ప్రతిఒక్కరు కరోనా టీకా వేయించుకోవాలని ఆయన కోరారు. టీకా పట్ల అపోహలు పెట్టుకోవద్దని, టీకా తీసుకోవడం వల్ల ఎటువంటి ముప్పు రాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 1, 2021