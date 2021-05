24 నుంచి అన్ని ప్లాంట్లలో ఉత్పత్తి

హీరో మోటోకార్ప్

న్యూఢిల్లీ: ప్రముఖ మోటార్ సైకిళ్ల తయారీ సంస్థ హీరో మోటోకార్ప్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మే 24 నుంచి తన అన్ని ప్లాంట్లలో ఉత్పత్తిని తిరిగి ప్రారంభించనున్నట్లు హీరో మోటోకార్ప్ పేర్కొంది. దేశంలో కోవిడ్ -19 కేసులు తగ్గడంతో మే 24 నుంచి భారతదేశంలోని అన్ని తయారీ కర్మాగారాల్లో క్రమంగా ఉత్పత్తిని ప్రారంభించనున్నట్లు హీరో మోటోకార్ప్ ప్రకటించింది. మే 17 నుంచి హర్యానా మరియు ఉత్తరాఖండ్ లోని మూడు ప్లాంట్లలో సింగిల్ షిఫ్ట్ విధానంలో ఉత్పత్తిని పునఃప్రారంభించినట్లు సంస్థ పేర్కొంది. 45 ఏళ్లు పైబడిన 90 శాతం ఉద్యోగులకు ఇప్పటికే టీకాలు వేసినట్లు వాహన తయారీ సంస్థ తెలిపింది.

Hero MotoCorp to resume production at all plants from May 24