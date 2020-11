నాని కొత్త సినిమా ’అంటే సుందరానికీ‘

హైదరాబాద్ : వరుస విజయాలతో జోష్ మీద ఉన్న నేచురల్ స్టార్ నాని 28వ సినిమా ఖరారైంది. ఈ సినిమాకు ఆసక్తికరమైన టైటిల్ ను పెట్టారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ సినమాకు ’అంటే సుందరానికీ‘ అనే టైటిల్ ను పెట్టారు. ఈ టైటిల్ ను శనివారం మూవీ మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఈ సినిమాకు వివేక్ ఆత్రేయ దర్శకత్వం వహిస్తుండగా, నవీన్ యర్నేని, యలమంచిలి రవిశంకర్ లు నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో మలయాళ నటి నజ్రియా ఫహాద్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ ఎంటర్ టైనర్ గా సినిమా రూపొందుతోంది. ఈ సినిమా టైటిల్ ఆసక్తికరంగా ఉండి అందరిని ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ టైటిల్ లో నాని లగేజ్‌ బ్యాగ్‌ పట్టుకుని అటు తిరిగి నిలుచున్నాడు. పల్లెటూరి వ్యక్తిగా పంచెకట్టుతో కనిపిస్తున్నాడు.

Love like never before ❤️

Laugh like never before 😆#Nani28 is #AnteSundharaniki

2021 will end on a high ..Play starts soon 🎲 #NazriyaFahadh #VivekAthreya @MythriOfficial https://t.co/LkZYgo1ubV

— Nani (@NameisNani) November 21, 2020