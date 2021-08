అమెరికా అధ్యక్షుడు బైడెన్ ని తిట్టిన హీరో నిఖిల్

హైదరాబాద్ : అఫ్ఘ‌నిస్థాన్‌లో జ‌రుగుతున్న ప‌రిణామాలపై టాలీవుడ్ హీరో నిఖిల్ స్పందించారు. అఫ్ఘ‌నిస్థాన్‌లో పరిస్థితికి అమెరికా మూల కారణమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు బైడెన్ ను నిఖిల్ తిట్టారు. అఫ్ఘ‌నిస్థాన్‌ నుంచి అమెరికా సైన్యం వైదొలిగిన మరుక్షణమే తాలిబన్లు ఆ దేశాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీంతో ఆ దేశ ప్రజలు విదేశాలకు వెళ్లిపోయేందుకు యత్నిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎందరో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అఫ్ఘ‌నిస్థాన్‌లో నెలకొన్న పరిస్థితులపై నిఖిల్ ట్వీట్టర్ ద్వారా స్పందించారు. ‘20 ఏళ్లు ఓ దేశాన్ని అమెరికా అనేక ఇబ్బందులకు గురిచేసింది, చివరకు వదిలేసి వెళ్లిపోయింది… మిస్టర్ బైడెన్ మరోసారి ఫ్రీడమ్ గురించి మాట్లాడితే చెప్పు తెగుద్ది ఎదవ’’ నిఖిల్ ట్వీట్ చేశారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు బైడెన్ ను తిడుతూ నిఖిల్ చేసిన ట్వీట్ పై నెటిజన్లు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Only Example of the FREE WORLD… America…. gone…

21 years u tourbled a country… and…. abandoned it in this way..

Next time u talk abt freedom

Mister BIDEN @JoeBiden cheppu teguddi …. yedava

— Nikhil Siddhartha (@actor_Nikhil) August 25, 2021