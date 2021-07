హైదరాబాద్ : ప్రభాస్, పూజా హెగ్డే జంటగా నటిస్తున్న సినిమా ’రాధేశ్యామ్‌‘. ఈ సినిమా రాధాకృష్ణ‌కుమార్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో రూపొందుతోంది. పీరియాడిక్ రొమాంటిక్ డ్రామా నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ సినిమాను మ‌కర సంక్రాంతి కానుక‌గా 2022 జ‌న‌వ‌రి 14న విడుదల చేయ‌బోతున్నట్టు నిర్మాతలు తెలిపారు. సినిమా విడుద‌ల తేదీ అప్ డేట్ ఇవ్వడంతో పాటు యూవీ క్రియేష‌న్స్ ప్రభాస్ కొత్త లుక్ ఉన్న పోస్టర్ ను శుక్రవారం విడుద‌ల చేసింది. ఈ పోస్టర్ ఆకట్టుకునేవిధంగా ఉంది. రాధేశ్యామ్ ను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల చేయనున్నారు. తెలుగు, త‌మిళం, హిందీ భాష‌ల్లో ఏక‌కాలంలో ఈ సినిమా షూట్ చేశారు. రాధేశ్యామ్‌ను యూవీ క్రియేష‌న్స్ అండ్ టీ సిరీస్ బ్యాన‌ర్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఇదిలా ఉండగా ప్ర‌భాస్ నాగ్ అశ్విన్ తో ప్రాజెక్టు కే, ప్ర‌శాంత్ నీల్ తో స‌లార్, ఓం రావ‌త్ తో ఆదిపురుష్ సినిమాలు చేసేందుకు సన్నాహాలు చేసుకుంటున్నారు.

