హైదరాబాద్ : మాస్ మ‌హ‌రాజా ర‌వితేజ హీరోగా నటిస్తున్న సినిమా ’క్రాక్‘. గోపిచంద్ మ‌లినేని ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో రవితేజకు జోడీగా శృతిహాస‌న్ నటిస్తున్నారు. పవర్ పుల్ పోలీసు ఆఫీసర్ పాత్రలో రవితేజ కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ట్రైల‌ర్ ను నిర్మాతలు శుక్రవారం విడుదల చేశారు. ఈ సినిమా సంక్రాంతికి విడుదల కానుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన వాస్తవ ఘటనల నేపథ్యంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. స‌ర‌స్వతి ఫిలిమ్స్ డివిజ‌న్ బ్యాన‌ర్‌పై బి. మ‌ధు ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో స‌ముద్రఖని, వ‌ర‌ల‌క్ష్మీ శ‌ర‌త్‌కుమార్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు త‌మ‌న్ సంగీతం అందిస్తుండగా, జి.కె. విష్ణు సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు. క్రాక్’ సినిమాకు విక్టరీ వెంక‌టేష్ వాయిస్ ఓవ‌ర్ ఇస్తున్నారు. వరస అపజయాలను చవిచూస్తున్న రవితేజ ఈ సినిమాపై భారీ ఆశలు పెట్టుకున్నారు.

Here's our new year treat for you all!! Hope you enjoy it 😊#KRACK#KrackTrailer https://t.co/zAtAG2hXUh

Thank you @VenkyMama for lending your voice to the trailer! 🤗🙏🏻@megopichand @shrutihaasan @varusarath @thondankani @TagoreMadhu @dop_gkvishnu @MusicThaman #HappyNewYear2021

— Ravi Teja (@RaviTeja_offl) January 1, 2021