హైదరాబాద్ : తనకు ఇప్పట్లో పెళ్లి చేసుకునే ఆలోచన లేదని ప్రముఖ టాలీవుడ్ హీరో సందీప్ కిషన్ స్పష్టం చేశారు. వరుస సినిమాలు చేస్తున్న సందీప్ కిషన్ నిర్మాతగా మారిన విషయం తెలిసిందే. వెంకటాద్రి టాకీస్ బ్యానర్ పై ఆయన సినిమాలు తీస్తున్నారు. `నిను వీడని నీడను నేనే` అనే సినిమాను ఇదే బ్యానర్ పై ఆయన నిర్మించారు. ఈ సినిమా మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. ప్రస్తుతం సందీప్ కిషన్ ’ఏ1 ఎక్స్‌ప్రెస్`సినిమాకు సహా నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం ఆయన `వివాహ భోజనంబు`అనే సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాపై ప్రకటన చేసేముందు ’బిగ్ అనౌన్స్ మెంట్ చేయబోతున్నట్టు సందీప్ కిషన్ ప్రకటించారు. దీంతో ఆయన పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్టు సోషల్ మీడియాలో ఊహాగానాలు వచ్చాయి. ఈ ఊహాగానాలపై సందీప్ కిషన్ స్పష్టత ఇచ్చారు. బిగ్ న్యూస్ అనగానే పెళ్లి అని ఫిక్స్ అయిపోయారుగా, నా మీద అంత నమ్మకం లేదా… ఇప్పట్లో పెళ్లి చేసుకునే ఆలోచన లేదని ఆయన స్పష్టత ఇచ్చారు. దీంతో ఆయన పెళ్లిపై వచ్చిన ఊహాగానాలకు తెరపడింది.

Big News Anagane Pelli ani Fix ayipoyeru kadaa🙄

LockDown Mahimaa 😂

Humbly Presenting to you the Pre-Look of#VivahaBhojanambu

Dir By @RamAbbaraju ❤️

1 of my Favourite actors will Debut as a Hero,

Guess Who? 😉@SoldiersFactory @AnandhiArtoffl@TalkiesV#Sk #SingleKing 🤟🏽 pic.twitter.com/JgsvCWwzkc

