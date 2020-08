గ్రీన్ ఇండియా చాలెంజ్ : మొక్కలు నాటిన హీరో సుశాంత్

హైదరాబాద్ : టిఆర్ఎస్ ఎంపి జోగినిపల్లి సంతోష్ కుమార్ ప్రారంభించిన గ్రీన్ ఇండియా చాలెంజ్ కు దేశ వ్యాప్తంగా అనూహ్య స్పందన లభిస్తోంది. ఆయన చాలెంజ్ ను స్వీకరించి దేశంలో అన్ని రంగాల ప్రముఖులు మొక్కలు నాటుతున్నారు. హీరో అక్కినేని నాగ చైతన్య విసిరిసన చాలెంజ్ ను స్వీకరించిన హీరో సుశాంత్ శుక్రవారం తన నివాసంలో మొక్కలు నాటారు. ఈ చాలెంజ్ ను ప్రారంభించిన ఎంపి సంతోష్ కుమార్ కు సుశాంత్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ క్రమంలోనే మరో నలుగురికి సుశాంత్ గ్రీన్ ఇండియా చాలెంజ్ విసిరారు. తన చాలెంజ్ ను స్వీకరించి మొక్కలు నాటాలని ఆయన పూజా హెగ్డే, సుజీత్, ఐశ్వ‌ర్య రాజేష్‌, ప‌రుప‌ల్లి క‌శ్య‌ప్‌ల‌ను కోరారు. ప్రతిఒక్కరు మొక్కలు నాటి పర్యావరణ పరిరక్షణకు పాటుపడాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

Thanks @chay_akkineni for nominating me..

Going green and passing it on to @hegdepooja @sujeethsign @aishu_dil & @parupallik to keep it going 🙂 Thoughtful initiative by @MPsantoshtrs #GreenIndiaChallenge #HaraHaiTohBharaHai pic.twitter.com/Bx4j4DoKbj

— Sushanth A (@iamSushanthA) August 21, 2020