హైదరాబాద్ : ప్రముఖ దర్శకుడు ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ రూపొందిస్తున్న తాజా సినిమా ’హను-మాన్‘. ఈ సినిమాలో తేజ స‌జ్జా హీరోగా నటిస్తున్నారు. ఫిక్ష‌న‌ల్ నేప‌థ్యంలో సాగే ఈ సినిమా శుక్రవారం ఉదయం పూజా కార్య‌క్ర‌మాలు జ‌రుపుకుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ నిర్మాత సి. క‌ళ్యాణ్ ముఖ్య అతిధిగా హాజ‌ర‌య్యారు. త్వ‌ర‌లోనే ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభించనున్నారు. విభిన్న కథలతో సినిమాలు రూపొందించే దర్శకుడిగా ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మకు పేరు ఉంది. నేచురల్ స్టార్ నాని నిర్మాతగా వచ్చిన ’అ‘ సినిమాతో ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించింది. ఈ సినిమా తర్వాత హీరో రాజశేఖర్ తో కల్కి అనే సినిమాను ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ రూపొందించారు. అయితే ఈ సినిమా ఆశించిన స్థాయిలో విజయం సాధించ లేదు. అనంతరం జాంబీరెడ్డి సినిమాను ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ రూపొందించారు. జాంబీల కథతో రూపొందిన ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించింది. ఈ క్రమంలోనే ’హను-మాన్‘ సినిమాతో మరో విజయం సాధించాలన్న పట్టుదలతో ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ ఉన్నారు.

. @PrasanthVarma’s #HanuMan,The First Original Superhero Film in Telugu,has launched with a formal Pooja Ceremony

🎬C.Kalyan

🎥Switchon GeminiKiran

First Shot Dir ShivaShaktiDatta

🌟ing @tejasajja123

💰@Niran_Reddy @chaitanyaniran @asrinreddy @Primeshowtweets #HanuManTheOrigin pic.twitter.com/Mvh2JJo8eK

