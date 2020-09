హైదరాబాద్ : ప్రముఖ దర్శకుడు సుకుమార్, హీరో విజయ్ దేవరకొండ కాంబినేషన్ లో ఓ సినిమా రాబోతోంది. ఈ సినిమాను కేదార్ సెలగం శెట్టి అనే కొత్త నిర్మాత నిర్మిస్తున్నారు. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా ఓ భారీ బడ్జెట్ సినిమాను రూపొందిస్తున్నట్టు తన పుట్టిన రోజు సందర్భంగా కేదార్ సెలగంశెట్టి తెలిపారు. ఫాల్కన్ క్రియేషన్స్ ఎల్ ఎల్ పి బ్యానర్ పై ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నట్టు ఆయన వెల్లడించారు. ఈ సినిమా 2022లో ప్రారంభమవుతుందని, పాన్ ఇండియా సినిమాగా తెరకెక్కిస్తున్నామని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలోనే వెల్లడిస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం సుకుమార్ అల్లు అర్జున్ హీరోగా ’పుష్ప‘ సినిమాను తెరకెక్కిస్తుండగా, పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఫైటర్ సినిమాలో హీరో విజయ్ దేవరకొండ నటిస్తున్నారు.

Sukumar – Vijay Deverakonda

The actor in me is super excited

The audience in me is celebrating!

We guarantee you memorable Cinema.. I can't wait to be on set with Sukku sirrr 😘🤗

Happy birthday Kedar, you've been a good friend and you work extremely hard 🙂 pic.twitter.com/9CHIIvcpBw

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) September 28, 2020