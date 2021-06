‘లైగర్‌’కి ఒటిటి ఇచ్చిన ఆఫర్ చాలా తక్కువ : విజయ్ దేవరకొండ

హైదరాబాద్ : పూరి జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో విజయ్ దేవరకొండ నటిస్తున్న సినిమా ’లైగర్‘. పాన్ ఇండియా సినిమాగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమాను తెలుగు, హిందీ, తమిళ, కన్నడ భాషల్లో విడుదల చేయనున్నారు. ఈ సినిమాలో విజయ్ కు జోడీగా బాలీవుడ్ భామ అనన్య పాండే నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు ఓ ప్రముఖ ఒటిటి సంస్థ భారీ ఆఫర్ ఇచ్చింది. ఒటిటి రిలీజ్ తో పాటు అన్ని భాషల భాషల శాటిలైట్ రైట్స్ కోసం రూ. 200 కోట్ల భారీ ఆఫర్ ఇచ్చిందని గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే సినిమా యూనిట్ ఇందుకు ఒప్పుకోలేదని సమాచారం. ఈ విషయం విజయ్ దేవరకొండకు తెలియడంతో ఆయన తన ట్విట్టర్ ద్వారా స్పందించారు. ‘లైగర్’ ఒటిటి ఆఫర్ గురించి వచ్చిన పోస్ట్‌ను కోట్ చేస్తూ.. “ఇది చాలా తక్కువని, తాను థియేటర్లలో ఇంకా ఎక్కువ వసూలు చేస్తానని విజయ్ దేవరకొండ పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే ముంబైలో భారీ షెడ్యూల్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ కరోనా కారణంగా వాయిదా పడింది. కరోనా లాక్ డౌన్ ఎత్తివేయడంతో హైదరాబాద్ లో ’లైగర్‘ షూటింగ్ కొద్దిరోజుల్లో ప్రారంభించనున్నారు.

Too little.

I’ll do more in the theaters. pic.twitter.com/AOoRYwmFRw

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) June 21, 2021