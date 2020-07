కరోనా వస్తే భయపడకండి : విశాల్

చెన్నయ్ : కరోనా వస్తే భయపడొద్దని, ధైర్యంగా దాన్ని ఎదుర్కోవాలని, ధైర్యంగా ఉంటే కరోనాను జయించవచ్చని హీరో విశాల్ తెలిపారు. తనతో పాటు తన తండ్రి, మేనేజర్ కరోనా బారిన పడి మూడు వారాల్లోనే కోలుకున్నామని ఆయన తెలిపారు. కరోనా నుంచి కోలుకునేందుకు తాము అయుర్వేదం, హోమియో మందులు వాడామని, అవి బాగా పని చేశాయని ఆయన చెప్పారు. తాను ఏ మందులకు ప్రచారం చేయడం లేదని, తాము కోలుకున్నందున ఆయుర్వేదం, హోమియో మందుల పేర్లను చెప్పానని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ క్రమంలో ఆయన ప్రత్యేక వీడియోను విడుదల చేశారు. సామాజిక మాధ్యత గల వ్యక్తిగా సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియోను విడుదల చేసినట్టు ఆయన వెల్లడించారు.

Hero @VishalKOfficial shares his experience of getting cured from COVID situation #NoFear #StayStrong #BeatCOVID pic.twitter.com/U7RZkrPzxJ

— BARaju (@baraju_SuperHit) July 29, 2020