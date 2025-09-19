Friday, September 19, 2025
Homeతాజా వార్తలు
తాజా వార్తలుసినిమాస్పెషల్ ఆర్టికల్స్

విషాదం: హీరోయిన సదాకు పితృవియోగం

6
- Advertisement -
Sadaa
- Advertisement -

‘జయం’ సినిమాతో తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు హీరోయిన్ సదా (Sadaa). ఆ తర్వాత కూడా పలు సినిమాల్లో నటించి ఆమె మెప్పించారు. అయితే తాజాగా సదా ఇంట్లో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఆమె తండ్రి సయ్యద్ మరణించారు. ఈయన మరణించి వారం పైనే అవుతోంది. కానీ, సదా ఇప్పుడు తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ పెట్టడం ద్వారా విషయం బయటకు వచ్చింది.

‘‘నాన్న చనిపోయి వారం రోజులే అయినా.. నాకు ఓ యుగం గడిచినట్లు ఉంది. సినిమా అమ్మాయిలకు అంత సేఫ్ కాదు అని అనుకునే రోజుల్లోనే ఆయన కుటుంబాన్ని ఎదిరించి మరి నాకు అండగా నిలిచారు. అమ్మకు కుదరకపోవడం వల్ల షూటింగ్‌లకు నాతో పాటు రాలేకపోయేది. కానీ, నాన్న ఎన్నో నిద్ర లేని రాత్రులు గడిపారు. కొన్నేళ్ల పాటు నాతో షూటింగ్‌లకు వచ్చారు. తిరిగి అమ్మ నా బాధ్యతల్ని తీసుకున్న తర్వాత నాన్న ఓ చిన్న క్లినిక్ తెరిచి మళ్లీ ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించారు. ఎంతో మంది ఆపదలో ఉన్న వాళ్లను ఆదుకున్నారు. నేను ఆయన కూతురు కావడంతో ఎంతో గర్వకారణమని అందరితో చెబుతుండేవారు. కానీ, ఈ రోజు ఆయన కూతురిగా నేను ఉండటం గర్వకారణంగా భావిస్తున్నాను. తన చుట్టు ఉన్న వాళ్ల కోసం ప్రేమ, ఆప్యాయతని పంచిన ఆయనని చూసి గర్వపడుతున్నాను. ఆయన నిజంగా ఓ వెలకట్టలేని మనిషి. మిస్‌ యూ నాన్న’ అని సదా (Sadaa) ఎమోషనల్‌గా పోస్ట్ పెట్టారు.

మహారాష్ట్రకు చెందిన సదా తండ్రి ముస్లిం కాగా తల్లి హిందు. ఈయన డాక్టర్‌గా పని చేసే వారు, తల్లి ప్రభుత్వ ఉద్యోగి. సదా తండ్రి మరణవార్త తెలిసిన సన్నిహితులు.. నెటిజన్లు ఆమెను ఓదారుస్తూ.. తమ ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నారు.

Also Read : ‘కిష్కింధపురి-2’ తప్పకుండా వస్తుంది

- Advertisement -
Previous article
స్లో ఓవర్‌రేటు.. ఆస్ట్రేలియా జట్టుకు ఫైన్
Next article
పత్తి రైతులందరికీ కనీస మద్ధతు ధర లభించాలి: మంత్రి తుమ్మల

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

పత్తి రైతులందరికీ కనీస మద్ధతు ధర లభించాలి: మంత్రి తుమ్మల

స్లో ఓవర్‌రేటు.. ఆస్ట్రేలియా జట్టుకు ఫైన్

చిన్న యాక్సిడెంట్.. జూ.ఎన్టిఆర్‌కు గాయం

వన్డే ప్రపంచకప్ కోసం శ్రేయ ఘోషల్ ప్రత్యేక పాట

ఐటం సాంగ్‌లో తమన్నా.. మామూలుగా రెచ్చిపోలేదు..

ప్లాస్టిక్ కు ప్రత్యామ్నాయాలపై దృష్టి సారిస్తాం: పవన్

ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలి.. జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి: పొన్నం

ఐఫోన్ 17 కోసం.. ఒకరిపై ఒకరు దాడి చేసుకున్నారు..

కాంగ్రెస్ తో కలిసి పనిచేస్తేనే నియోజకవర్గ అభివృద్ధి సాధ్యం : కడియం

క్యాథరిన్ కస్సుమనే అందాలు

పాము తల కొరికి పగ తీర్చుకున్న మందుబాబు

మా తెలంగాణ ట్రంప్ ను కూడా పక్కన పడేశారు : రేవంత్

భద్రతా వైఫల్యం.. విజయ్ ఇంట్లోకి చొరబడిన వ్యక్తి

ఆరోగ్యశ్రీ ఎన్టిఆర్ వైద్యసేవగా మారింది: సత్యకుమార్

కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు ఇవి వాహనాలను ప్రోత్సహిస్తున్నాం: రేవంత్ రెడ్డి

ట్రాక్టర్ ప్రమాదంలో వ్యక్తి మృతి

మెడికల్‌ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా వైసిపి తీర్మానం.. శాసన మండలి వాయిదా

నిర్మల్ జిల్లాలో పోలీస్ స్టేషన్ లో హెడ్ కానిస్టేబుల్ ను కత్తితో పొడిచిన దుండగుడు

కోకాపేటలో భర్తను పొడిచి చంపిన భార్య

కలి పురుషుడు, అమ్మవారికి మధ్య జరిగే పోరాటం

నేడు ఒమన్‌తో భారత్ ఢీ

‘కిష్కింధపురి-2’ తప్పకుండా వస్తుంది

అఫ్ఘాన్ ఇంటికి… లంక, బంగ్లా సూపర్-4కు

సూపర్ స్టార్ అవతార్‌లో..

తిరుమలలో దర్శనానికి ఎంత సమయం పడుతుందంటే?

నటుడు రోబో శంకర్ ఇకలేరు

నిద్రపోతున్న బిడ్డను సరస్సులో పడేసిన కసాయి తల్లి

రష్యా, ఇండోనేషియాలో భారీ భూకంపం

టీచర్లకు బ్రిటన్ శిక్షణ

ఓటు చోరులకు సిఇసి అండ

సుంకాల సమస్యకు 10 వారాల్లో పరిష్కారం

యాప్ డిజైన్ హబ్

కెటిఆర్ మీద బచ్చాను నిలబెట్టి గెలిపిస్తా

ఐరన్ బాక్సులో బంగారం

హైదరాబాద్ విలవిల

వామన్‌రావు దంపతుల హత్య కేసు సిబిఐ ఎంట్రీ

శుక్రవారం రాశిఫలాలు (19-09-2025)

అమెరికాలో మహబూబ్‌నగర్ వాసి మృతి

ఎయిర్ ఇండియా విమానం ఇంజిన్ లో ఇరుక్కున్న పక్షి

స్నేహితుల మధ్య గొడవ.. ఒకరి మృతి

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.