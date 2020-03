బిజెపి నేతల ‘గుర్రాల సంత’

ఎమ్‌ఎల్‌ఎలకు ప్రలోభాలు : దిగ్విజయ్‌సింగ్ ధ్వజం

భోపాల్ : మధ్యప్రదేశ్‌లో ఎమ్‌ఎల్‌ఎలను వేటాడి కమల్‌నాధ్ ప్రభుత్వాన్ని కూలదోయడానికి బిజెపి నేతలు ఐదుగురు చేసిన ప్రయత్నాలు విఫలమయ్యాయని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత దిగ్విజయ్‌సింగ్ గురువారం ధ్వజమెత్తారు. బిజెపి సాగించిన ఈ ‘గుర్రాల సంత వెలుగు లోకి వచ్చిందని ఎమ్‌ఎల్‌ఎలను కొనుగోలు చేయడానికి వారు చేసిన ప్రయత్నాలు నెరవేరలేదని, ఎమ్‌ఎల్‌ఎలందరికీ కృతజ్ఞతలని ఆయన ట్వీట్ చేశారు. ఈ గుర్రాల సంతకు మాజీ సిఎం శివరాజ్ చౌహాన్, నరోత్తమ్ మిశ్రా, సంజయ్ పాథక్, విశ్వాస్ సారంగ్, భూపేంద్రసింగ్ ఈ ఐదుగురు కారకులని ఆరోపిస్తూ మరో ట్వీట్ చేశారు. మోడీషాజీ ? ఎందుకు మీరు ఇతర దేశాల్లోని నల్లడబ్బు గురించి చూస్తారు? అది మీ పార్టీ లోనే ఉంది కదా ? అని దిగ్విజయ్ అని ఆయన తన వ్యాఖ్యను మైక్రోబ్లాగ్ సైట్‌లో చేర్చారు.

మంగళవారం రాత్రి బాగా పొద్దు పోయాక మధ్యప్రదేశ్‌లో రాజకీయ డ్రామా సాగింది. రాష్ట్రం లోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చడానికి విపక్ష బిజెపి కుట్ర పన్ని ఎనిమిది మంది కాంగ్రెస్ ఎమ్‌ఎల్‌ఎలను హర్యానాలోని హోటల్‌కు తీసుకెళ్లిందని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది. అయితే గురువారం ఉదయం ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ పాత్రికేయ సమావేశంలో 14 మంది ఎమ్‌ఎల్‌ఎలను బిజెపి ఎత్తుకెళ్లిందని ఆరోపించింది. తమ పార్టీ ఎమ్‌ఎల్‌ఎలకు బిజెపి డబ్బు ఇవ్వచూపినట్టు సోమవారం దిగ్విజయ్ సింగ్ ఆరోపించారు. ఈ తతంగం మొత్తం అధికార కాంగ్రెస్ అంతర్గత సంక్షోభంగా బిజెపి వ్యాఖ్యానించింది. దిగ్విజయ్ అబద్ధాలు మాట్లాడుతున్నారని, ఇందులో ఏ ఎమ్‌ఎల్‌ఎల ప్రమేయం లేదని, బిజెపిపై కేవలం ఆరోపణలకు దిగారని బిజెపి అధికార ప్రతినిధి రజనీష్ అగర్వాల్ ఆరోపించారు. ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన కాంగ్రెస్‌తోపాటు ఎస్‌పి, బిఎస్‌పి ఎమ్‌ఎల్‌ఎలు గుర్రాల సంత ఆరోపణలను నిరాకరించారని పేర్కొన్నారు. ఇది కాంగ్రెస్ పన్నిన కుట్రని , ఇందులో బిజెపి ప్రమేయం లేదని ఎమ్‌ఎల్‌ఎల ప్రకటనల ద్వారా వెల్లడైందని ఆయన అన్నారు.

