అవ్యవస్థీకృత రంగాన్ని నాశనం చేస్తున్న కేంద్రం

బానిసలుగా మార్చేందుకు కేంద్రం కుట్ర

కాంగ్రెస్ రాహుల్ గాంధీ ఆరోపణ

న్యూఢిల్లీ: దేశంలోని అవ్యవస్థీకృత రంగ ఆర్థిక వ్యవస్థను నాశనం చేసి, దేశ ప్రజలను కట్టుబానిసలుగా మార్చేందుకు కేంద్రంలోని మోడీ ప్రభుత్వం కంకణం కట్టుకుందని కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ కుటిల యత్నాలకు వ్యతిరేకంగా యావద్దేశం సమైక్యంగా పోరాడాలని సోమవారం ఆయన పిలుపునిచ్చారు. దేశంలోని 90 శాతం జనాభాకు ఉపాధిని కల్పించే అవ్యవస్థీకృత రంగాన్ని నాశనం చేసేందుకు ప్రభుత్వం పెద్ద నోట్ల రద్దు, తప్పుడు జిఎస్‌టి, లాక్‌డౌన్‌ను ప్రయోగించిందని ఆయన మూడు ఉదాహరణలు చూపించారు. అవ్యవస్థీకృత వ్యవస్థపై కేంద్రంలోని బిజెపి ప్రభుత్వం దాడి చేసిందని, మిమల్ని కట్టుబానిసలుగా మార్చే ప్రయత్నం జరుగుతోందని ఆయన ప్రజలను హెచ్చరించారు.

గడచిన ఆరేళ్లుగా అవ్యవస్థీకృత రంగాన్ని బిజెపి ప్రభుత్వం డెబ్బతీస్తోందని సోమవారం సోషల్ మీడియా వేదికగా విడుదల చేసిన వీడియోలో రాహుల్ ఆరోపించారు. లాక్‌డౌన్‌ను ముందస్తు ఆలోచన లేకుండా తీసుకున్న నిర్ణయంగా, చివరి నిమిషంలో తీసుకున్న నిర్ణయంగా భావించవద్దని, మన అవ్యవస్థీకృత రంగాన్ని నాశనం చేయడమే ఈ మూడు నిర్ణయాల వెనుక ఉన్న అసలు లక్షమని ఆయన ఆరోపించారు.

పేదలు, రైతులు, చిరు వ్యాపారులతో కూడిన అవ్యవస్థీకృత రంగంలో ప్రభుత్వం తాకడానికి వీల్లేని చాలా డబ్బు ఉందని, ఈ రంగాన్ని నాశనం చేసి వారి నుంచి డబ్బు కొల్లగొట్టాలని ప్రభుత్వ ం చూస్తోందని ఆయన అన్నారు. అవ్యవస్థీకృత రంగంపై జరుగుతున్న దాడి ఫలితాలు త్వరలోనే కనపడతాయని ఆయన చెప్పారు. దీని వల్ల దేశంలో ఇక ఉపాధి అవకాశాలు ఉండవని ఆయన అంచనా వేశారు. దేశాన్ని నడుపుతున్నది మీరేనని, మీకు వ్యతిరేకంగా కుట్ర జరుగుతోందని ఆయన అవ్యవస్థీకృత రంగానికి చెందిన ప్రజలనుద్దేశించి హెచ్చరించారు. మిమల్ని మోసం చేస్తున్నారని, మిమల్ని బానిసలుగా మార్చే ప్రయత్నం జరుగుతోందని ఆయన అన్నారు. ఈ దాడిని అర్థం చేసుకుని దీనికి వ్యతిరేకంగా సమైక్యంగా యావద్దేశం పోరాడాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

