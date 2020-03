సామాజిక దూరం

కరోనా నియంత్రణకు కేంద్రం తాజా మార్గదర్శకాలు

కరోనా వైరస్ వేగంగా వ్యాపిస్తున్న నేపథ్యంలో సామాజికంగా దూరాన్ని పాటించాలని కోరుతూ కేంద్రం ఈ దిగువ చర్యల్ని జారీ చేసింది.

1. అన్ని విద్యాసంస్థలు (పాఠశాలలు, విశ్వవిద్యాలయాలు వంటివి), జిమ్‌లు, మ్యూజియంలు. సామాజిక సాంస్కృతిక కేంద్రాలు, స్విమ్మింగ్ పూల్స్, సినిమా థియేటర్లు మూసేయాలి.

2. విద్యార్థులు ఇంట్లోనే ఉండడం మంచిది. ఆన్‌లైన్ విద్యను అనుసరించాలి.

3. పరీక్షల వాయిదా అవకాశాల్ని పరిశీలించాలి. విద్యార్థులు ఒకరికొకరు ఒక మీటరు దూరంగా ఉండేలా ఏర్పాటు చేసిన తర్వాతే ఇప్పుడు నడుస్తున్న పరీక్షల్ని నిర్వహించాలి.

4. ఇంటి నుంచే విధి నిర్వహణకు ప్రైవేట్ రంగం సంస్థలు, యజమానులు తమ ఉద్యోగులకు అనుమతిచ్చే విధానాన్ని ప్రోత్సహించాలి.

5. అవకాశమున్నంత మేరకు సమావేశాల్ని వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా నిర్వహించాలి. అవసరం లేకుంటే భారీ సంఖ్యలో జనం వచ్చే సమావేశాల్ని కుదించుకోవాలి లేదా రీ షెడ్యూల్ చేయాలి.

6. రెస్టారెంట్లలో ఒక్కోక్కరి మధ్య కనీసం ఒక మీటర్ దూరం ఉండేలా చూడాలి. అవకాశముంటే, తగినంత దూరం ఉండేలా చూసి ఓపెన్ ఎయిర్ సీటింగ్ ఏర్పాటు చేయాలి.

7. ఇప్పటికే నిర్ణయమైన వివాహ వేడుకల్లో పరిమిత సంఖ్యలోనే జనం హాజరయ్యేలా జాగ్రత్త పడాలి. అంతగా అవసరంలేని అన్ని రకాల సామాజిక, సాంస్కృతిక సమావేశాల్ని వాయిదా వేయాలి.

8. ప్రేక్షకులు ఎక్కువగా హాజరయ్యే క్రీడా కార్యక్రమాలు, పోటీలకు సంబంధించి నిర్వాహకులతో స్థానిక అధికారులు ముందుగానే మాట్లాడాలి. ఆ కార్యక్రమాల్ని వాయిదా వేసుకునేలా వారిని ఒప్పించాలి.

9. ప్రజలు ఎక్కువమంది హాజరవుతారనుకునే సభల్ని నియంత్రించేందుకు నాయకులు, మతపెద్దలతో స్థానిక అధికారులు మాట్లాడాలి.

10. జనం కిటకిటలాడకూడదు. ప్రజల్లో ఒక్కొక్కరి మధ్య ఒక మీటరు దూరం ఉండేలా చూసుకోవాలి.

11. వ్యాపార సంస్థలు తమ పనివేళల్ని నియంత్రించేందుకు స్థానిక అధికారులు వ్యాపార సంస్థలు, సంబంధిత వ్యక్తులతో సమావేశం కావాలి. ఏవి చేయాలి ఏవి చేయకూడదు అన్న సూత్రాల్ని బయట అందరికీ కనబడేలా ప్రదర్శించాలి.

12. అన్ని వాణిజ్య కార్యకలాపాల్లో కస్టమర్ల మధ్య ఒక మీటరు దూరం పాటించాలి. మార్కెట్లలో రద్దీ సమయాల్లో జన సమర్దం తగ్గేలా చర్యలు తీసుకోవాలి.

13. సబ్జి మండి, అనాజ్ మండి, బస్ డిపోలు, రైల్వే స్టేషన్లు. పోస్టాఫీసులు వంటి అత్యవసర సేవలు లభించే ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు అవగాహన కలిగించే కమ్యునికేషన్ డ్రైవ్‌ను స్థానిక అధికారులు చేపట్టాలి.

14. అనవసర ప్రయాణాల్ని మానుకోవాలి. బస్సులు, రైళ్లు, విమానాలు వంటి ప్రయాణ సాధనాల్లో జనం దూరం పాటించాలి. అంటువ్యాధి సోకే ఆస్కారమున్న ఉపరితలాన్ని, వ్యాధి నిరోధకంగా శుభ్రంగా ఉంచాలి. ఇరుగ్గా, రద్దీగా లేకుండా జనం మధ్య దూరం ఉండేలా చూడాలి.

15. రెస్టారెంట్లు తప్పనిసరిగా చేతులు కడుక్కునే ఏర్పాటు చేయాలి. ఎక్కువగా తాకే చోట్ల శుభ్రత పాటించాలి.

16. రోగుల స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, పిల్లలు వచ్చినప్పుడు కోవిడ్-19 కు సంబంధించి అవసరమైన ప్రోటోకాల్‌ను ఆస్పత్రులు పాటించాలి.

17. భౌతికంగా ఆరోగ్యకరంగా ఉండేలా దూరాన్ని పాటించాలి. కరచాలనాలు, అభినందించే కౌగిలింతలు వద్దు.

18. ఆన్‌లైన్‌పై చేసే ఆర్డర్ల ప్రకారం కస్టమర్లకు సేవలందిదదంచే డెలివరీ బాయ్స్/ మహిళలకోసం ప్రత్యేక రక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలి.

19. ఈ జాగ్రత్తల్ని ప్రజలకు ఎప్పటికప్పుడు నిరంతరం తెలుపుతూ ఉండాలి.

