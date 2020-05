ఆకలి మరణాలు పెరుగుతాయ్

లాక్‌డౌన్ పొడిగిస్తే పరిస్థితులు విషమిస్తాయి

అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లోనే రోగులు ఎక్కువ

భారత్‌లో కేసుల సంఖ్య తక్కువగా ఉంది

ఇన్ఫోసిస్ నారాయణ మూర్తి

న్యూఢిల్లీ: లాక్‌డౌన్ మరింత పొడిగించాలనే కొన్ని రాష్ట్రాలు కేంద్రాన్ని డిమాండ్ చేసిన నేపథ్యంలో దీనికి వ్యతిరేకంగా కొందరు తమ స్వరా లు వినిపిస్తున్నారు. తాజాగా ఇన్ఫోసిస్ వ్యవస్థాపకుడు ఎన్‌ఆర్ నారాయణ మూర్తి ఇలాంటి వ్యాఖ్యలే చేశారు. లాక్‌డౌన్‌ను మరింత పొడిగించినట్లయితే కరోనా వైరస్ కంటే ఎక్కువగా ఆకలి మరణాలు చూడాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. కరోనా వైరస్ ఒక కొత్తరకం సాధారణ వైరస్ అని దేశం అంగీకరించక తప్పదని, పనులు చేసుకునేందుకు సౌకర్యాలు కల్పించాలని, అదే సమయంలో రక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని ఆయన సూచించారు. బుధవారం వ్యాపార నాయకులతో వెబినార్‌లో మూర్తి ఈ విధంగా అన్నారు.

లాక్‌డౌన్ పెంచాలని ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని ఆయన ప్రశ్నించారు. మే 3 తర్వాత లాక్‌డౌన్ కొనసాగితే కరోనావైరస్ కంటే ఆకలి కారణంగా ఎక్కువ మరణాలు సంభవిస్తాయని ఆయన అన్నారు. లాక్‌డౌన్ పరిస్థితిని భారత్ ఎక్కువ కాలం తట్టుకోలేకపోతోందని అర్థం చేసుకోవాలని అన్నారు. ఇలాగే కొనసాగితే దేశంలో ఆకలి కారణంగా ఎక్కువ మరణాలు చూడాల్సి వస్తుందని అన్నా రు. భారతదేశంలో మొత్తం కరోనావైరస్ పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య అభివృద్ధి చెందిన దేశాల కంటే చాలా తక్కువగా ఉందని ఆయన అన్నారు. అలా గే వైరస్‌తో మరణించే రేటు 2.25 నుండి 0.50 శాతం మాత్రమే. దేశంలో వైరస్ వ్యాప్తి చాలా తక్కువగా ఉంది. ఇప్పటి వరకు 31 వేలకు పైగా కోవిడ్19 పాజిటివ్ కేసులు నమోదవగా, దీనిలో జనవరి 30 నుంచి మృతి చెందిన వారి సంఖ్య 1,008గా ఉంది.

ప్రజలు తిరిగి పనికిలోకి రావాలి

ప్రజలు తిరిగి పనిలోకి రావాలని, కరోనావైరస్ ఒక కొత్త రకం సాధారణ వైరస్ అని అంగీకరించాలని నారాయణ మూర్తి అన్నారు. భారతదేశం లో కరోనావైరస్ పరీక్షలు చాలా నెమ్మదిగా ఉన్నాయన్నారు. టీకాలు తయారుచేసే దిశగా భారతీయ స్టార్టప్‌లు, పారిశ్రామికవేత్తలకు ప్రోత్సాహమివ్వాలని ఆయన సూచించారు. అలాగే ప్రభుత్వానికి సలహా ఇస్తున్నప్పుడు గణాంకాల ఆధారంగా లాక్‌డౌన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవాలని, ఎమోషన్ ద్వారా ప్రభుత్వం నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదని అన్నారు.

భారతదేశంలో కేసుల సంఖ్య తక్కువ

భారతదేశంలో కరోనావైరస్ కాకుండా సంవత్సరానికి సుమారు 90 లక్షల మంది వివిధ కారణా ల వల్ల చనిపోతున్నారు. అలాగే కాలుష్యం కారణంగా పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు మరణిస్తున్నారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత కాల్యుష్య దేశం భారతదేశం. దేశంలో ఏడాదికి 90 లక్షల అనేక కారణా ల వల్ల మరణిస్తున్నారని, దీనితో పోలిస్తే గత రెండు నెలల్లో 1000 మంది మృతి చెందడం ఆందోళన కల్గించేది కాదనే విషయం గమనించాలని అన్నారు. దేశంలో సుమారు 19 కోట్ల మంది అసంఘటిత లేదా స్వయం ఉపాధికి చెందినవారని మూర్తి అన్నారు.

ఈ సందర్భంలో లాక్‌డౌన్ పెంచడం వల్ల ఈ రంగం ఎక్కువగా ప్రభావితమవుతుంది. అసంఘటిత రంగం దేశంలో ఎక్కువగా ఉంది. లాక్‌డౌన్ కారణంగా వ్యాపారవేత్తల ఆదాయాన్ని 15 నుండి 20 శాతం తగ్గింది. దీనివల్ల ప్రభుత్వం అందుకునే పన్ను, జిఎస్‌టి వసూ ళ్లు తగ్గుతాయి. అంతకుముందు అంచనా వేసిన 4.5 శాతం నుండి ఈ ఏడాది భారత వృద్ధి రేటు ను 1.9 శాతానికి ఐఎంఎఫ్(అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి) తగ్గించిందని మూర్తి అన్నారు.

Hunger may kill more people in india says Narayana Murthy