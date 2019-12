భార్య, ఆమె ప్రియుడిని కొట్టిన భర్త…. భర్త అరెస్ట్

ముంబయి: మహారాష్ట్రలోని బోరివలి ప్రాతంలో కండివలిలో భార్య, ఆమె ప్రియుడిపై భర్త తన స్నేహితులతో కలిసి దాడి చేయడంతో వారిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. సమతా నగర్ ప్రాంతంలో జిమ్ ట్రైనర్ (28) భార్య డిసెంబర్ 18న అతడితో గొడవ పెట్టుకొని డిసెంబర్ 20న ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోయింది. ఆమెకు ఎన్ని సార్లు ఫోన్ చేసిన లిఫ్ట్ చేయకపోవడంతో తన అత్తమామలకు ఫోన్ చేశాడు. ఆమె తమ ఇంటికి రాలేదని చెప్పడంతో అవాక్కయ్యాడు. వెంటనే స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ తన భార్య కనిపించడంలేదని ఫిర్యాదు చేశాడు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేశారు. ఫోన్ లోకేషన్ ట్రాక్ చేస్తే థాకూర్ గ్రామంలో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. జిమ్ ట్రైనర్ తన స్నేహితులతో కలిసి ఆమె గ్రామానికి చేరుకున్నారు. ప్రియుడి ఇంటికి వెళ్లి భార్యను, ఆమె ప్రియుడిని తీవ్రంగా కొట్టారు. అనంతరం ఆమె తన భర్త, అతడి స్నేహితులపై పోలీసులు ఫిర్యాదు చేసింది. భర్తతో కాపురం చేయనని, ప్రియుడితో కలిసి ఉంటానని పోలీసుల ఎదుట తెలిపింది. ఆమె భర్తను, భర్త స్నేహితులను పోలీసులు అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు.

Husband Catches His Wife with her Lover in Borivali,

Finding out of living with someone else fetched some of his associates and went to the Lover’s House