మీరట్: ఓ వ్యక్తి తన భార్యను ఇటుకతో పొడిచి అనంతరం ఆమెపై కిరోసిన్ పోసి నిప్పంటించిన సంఘటన ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని భవన్‌పూర్స్ ప్రాంతంలో జరిగింది. ఆమె ప్రస్తుతం కొన ఊపిరితో కొట్టుమిట్టాడుతోంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం… ముస్తాకీమ్ అనే వ్యక్తి ఝై గ్రామంలో తన భార్య మస్రుఫాతో కలిసి జీవిస్తున్నాడు. దంపతుల మధ్య వివాహ సంబంధమైన గొడవలు జరుగుతున్నాయి. దంపతులు మధ్య గొడవ పెద్దదిగా మారడంతో అతడు కోపంతో ఆమె కడుపులో ఇటుకతో పొడిచాడు. ఆమె పారిపోతుండగా ఆమెపై పెట్రోల్ పోసి తగలబెట్టాడు. ఆమె మంటల్లో కాలుతూ.. హాహాకారాలు చేస్తూ 200 మీటర్ల దూరం పరుగులు తీసింది. పాదాచారులు ఆమెపై ఉన్న మంటలను ఆర్పేసి అంబులెన్స్, పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. 70 శాతం ఆమె శరీర భాగాలు కాలిపోవడంతో ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉందని ఆస్పత్రి వర్గాలు వెల్లడించాయి. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఆమె భర్తను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని విచారిస్తున్నారు. గతంలో ఒడిశాలోని జాజ్‌పూర్ జిల్లాలో ఓ వ్యక్తి స్థానిక మహిళతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకొని భార్యను వేధిస్తుండడంతో ఆమె అతడిపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించిన విషయం తెలిసిందే. ఇంకా వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

Husband thrashes wife, sets her ablaze in Meerut, victim runs 200 metres engulfed in flames to escape brutality,survivor sustained 70 percent burn injures