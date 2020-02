టిటిడికి హైదరాబాద్ దాత విరాళం

తిరుపతి: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి హైదరాబాద్ కు చెందిన విక్రమ్ కైలాశ్ అనే దాత రూ.40 లక్షల విరాళంగా ఇచ్చాడు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో అధ్వర్యంలో నడుస్తున్న విద్యాధాన ట్రస్ట్ కు ఈ మొత్తం అందజేశాడు. స్వర్ణ రెస్ట్ హౌజ్ లో టిటిడి చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డికి చెక్ ను దాత అందజేశాడు.

Hyd Donor Vikram Kailash donated Rs.40 Lakhs to TTD

Hyderabad based donor Sri Vikram Kailas has donated Rs.40 Lakhs to Sri Venkateswara Vidhyadhana Trust on Friday .

He has donated the DD for the same to TTD Chairman Sri YV Subba Reddy at Swarna Rest house in Tirumala today

Hyderabad donor Vikram donated Rs.40 Lakhs to TTD