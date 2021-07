ఆర్థిక సేవల రంగంలో హైదరాబాద్ భేష్: కెటిఆర్

హైదరాబాద్: దేశంలోనే రెండో అతిపెద్దదైన గోల్డ్ మ్యాన్ సాచ్స్ కార్యాలయం హైదరాబాద్‌లో ఏర్పాటు చేయునున్నట్టు మున్సిపల్, ఐటి శాఖ మంత్రి కెటిఆర్ తెలిపారు. రాయదుర్గంలో గోల్డ్ మ్యాన్ సాచ్స్ కార్యాలయాన్ని మంత్రి కెటిఆర్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. మూడేళ్లలో ఈ కంపెనీలో 2500 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తామని కంపెనీ ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు. గోల్డ్ మ్యాన్ సాచ్స్ సంస్థ ఆర్థిక సేవల కార్యకలాపాలు నిర్వహించనుందన్నారు. ఆర్థిక సేవల రంగంలో హైదరాబాద్ అద్భుతంగా దూసుకుపోతోందని, తెలంగాణ స్టార్టప్‌లకు అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తున్నామని వివరించారు.

