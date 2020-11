హైదరాబాద్ ఓ బ్రాండ్ అంబాసిడర్

రూ.67,149.23 కోట్లతో నగర అభివృద్ధి

బెస్ట్ లివబుల్ సిటీగా ప్రపంచ స్థాయి గుర్తింపు

పాలనలో దార్శనికత.. సంకల్పంతో సమగ్రాభివృద్ధి

హైదరాబాద్ : గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో మౌలిక సదుపాయాలు, గృహ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేసింది. అత్యధికంగా ఈ రంగాలపైనే నిధులు ఖర్చు చేసింది. 2014-15 ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి 2020 ఆగష్టు వరకు పూర్తి చేసి, ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న అభివృద్ధి పనులను పరిగణలోకి తీసుకుంటే గ్రేటర్ హైదరాబాద్ నగరపాలక సంస్థ, మెట్రోవాటర్ వర్క్, మెట్రోరైలు, రోడ్లు, భవనాలు,చెరువులు, సరస్సులు వంటి నీటి వనరుల అభివృద్ధి ఇలా అన్ని విభాగాల్లో కలిపి రూ.67,149.23 కోట్లను ప్రభుత్వం వెచ్చించింది. జిహెచ్‌ఎంసి ఎన్నికల నేపథ్యంలో తెలంగాణ ఏర్పడిన తరువాత హైదరాబాద్ పరిధిలో చేసిన ఖర్చులపై ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నివేదికను సైతం విడుదల చేసింది. దేశంలో అత్యంత వేగంగా విస్తరిస్తున్న నగరాల జాబితాలో హైదరాబాద్ ఉన్నందున ఇక్కడ మౌలిక సదుపాయాలను పరిరక్షించడంతో పాటు కొత్త వసతుల కల్పనకు అనేక పనులను చేపట్టినట్టు ప్రభుత్వం తెలిపింది.

ఆరేళ్లలో హైదరాబాద్‌లో ప్రగతిపుంతలు

గడిచిన ఆరేండ్లలో హైదరాబాద్ విశ్వనగరాల్లోనే ఉత్తమ నివాసయోగ్య నగరం (ది బెస్ట్ లివబుల్ సిటీ)గా కీర్తిని దక్కించుకుంది. 2014లో రాష్ట్రం ఆవిర్భావం తర్వాత సిఎం కెసిఆర్, మున్సిపల్, నగరాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి కెటిఆర్ నాయకత్వంలో హైదరాబాద్ నగరాన్ని అచ్చమైన ప్రపంచ నివాసయోగ్యమైన, ఇష్టపడే నగరంగా తీర్చిదిద్దడానికి బహుముఖమైన సమగ్ర విధానానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూపకల్పన చేసింది. 2011 లెక్కల ప్రకారం జనాభాలో హైదరాబాద్ దేశంలోనే నాలుగవ స్థానంలో ఉంది. నగర పరిధిలో 69 లక్షల జనాభా ఉంటే మొత్తం మెట్రోపాలిటన్ ప్రాంతాల్లో 97 లక్షల మంది నివసిస్తున్నారు. మెట్రోపాలిటన్ జనాభాలో హైదరాబాద్ దేశంలోనే 6వ స్థానంలో ఉంది. 74 బిలియన్ డాలర్ల మేర ఉత్పత్తితో నగర ఆర్థిక వ్యవస్థలో దేశంలో 5వ స్థానంలో ఉండగా, ఆరు దశాబ్దాల అభివృద్ధిని మించి గడిచిన ఆరేళ్లలో హైదరాబాద్ ప్రగతి పుంతలు తొక్కింది. అంతర్జాతీయ సంస్థలు భాగ్యనగర బాటపట్టాయి. అందుకే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అంటే కేవలం నగరం మాత్రమే కాదు ఓ బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా నిలిచింది.

2014 నుంచి ఔటర్‌కు రూ.3,309.71కోట్లు

2014 నుంచి నేటి వరకు రూ.3309.71 కోట్లను ఔటర్ రింగ్‌రోడ్డు ప్రాజెక్టుకు ప్రభుత్వం ఖర్చు చేసింది. ఇందులో ప్రధానంగా పటాన్‌చెరు-శంషాబాద్- హయత్‌నగర్- మేడ్చల్‌ను కలుపుతూ 158 కిలోమీటర్ల పొడవైన 8 లేన్ల రింగ్‌రోడ్డును 19చోట్ల సెంట్రల్ మీడియన్లు, ఇంటర్ చేంజ్‌లతో నిర్మించారు. ఔటర్‌కు వెలుపల వేర్వేరు దారులను కలుపుతూ రెండువైపులా సర్వీసు రోడ్డు, వాహనాలు ఆగాల్సిన అవసరం లేకుండా 19 ఇంటర్ చేంజ్‌ల వద్ద ఆటోమేటిక్ టోల్‌బూత్‌లను ఔటర్ వెంట అభివృద్ధి చేశారు.

రూ.45 కోట్లతో బస్‌షెల్టర్లు

హైదరాబాద్‌ను సుందరంగా తీర్చిదిద్దే కార్యక్రమంలో అధునాతన ఎసి బస్ షెల్టర్లను ప్రభుత్వం ఏర్పాటుచేసింది. 200 అడుగుల పొడవు, 30 అడుగుల వెడల్పుతో నిర్మించిన బస్ షెల్టర్లలో మొబైల్ చార్జీంగ్ పాయింట్లు, వాటర్ డిస్పెన్సింగ్ యూనిట్లు, వైఫై, ఎటిఎం, కాఫీ వెండింగ్ యంత్రాలు, ఎసి, ఆకట్టుకునే డిజైన్లతో చెత్త డబ్బాలు, భద్రతకు సిసి టివీలను ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే కొన్నిచోట్ల 25 ఫీట్ల పొడవు, 8 ఫీట్ల వెడల్పుతో మరికొన్ని చోట్ల 20 ఫీట్ల పొడవు, 5 ఫీట్ల వెడల్పుతో 10 ఫీట్ల పొడవు, 5 ఫీట్ల వెడల్పుతో బస్‌షెల్టర్లను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు.

బస్తీ దవాఖానలు

రూ.30.51 కోట్లు వెచ్చించి నగరంలోని ప్రతి బస్తీలో ప్రభుత్వం దవాఖానను ఏర్పాటు చేసి పేద ప్రజలకు ఉచిత వైద్యాన్ని చేరువ చేసింది. దేశంలోనే తొలిసారిగా అర్బన్ లోకల్ బాడీ కమ్యూనిటీ క్లినిక్‌లను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. నగరం మొత్తం 250 బస్తీ దవాఖానలను ఏర్పాటు చేయగా, వీటి పరిధిలో రోజూ ప్రతి దవాఖానలో 85,-100 మందికి వైద్యసేవలు అందుతున్నాయి. రూ.152.03 కోట్లతో అన్నపూర్ణ క్యాంటీన్‌లను ఏర్పాటు చేసి రూ.5కే రుచికరమైన భోజనం అందిస్తున్నారు. 150 సెంటర్ల ద్వారా ప్రతి రోజూ 40వేల భోజనాలు సరఫరా చేస్తున్నారు. లాక్‌డౌన్ సమయంలో అన్నపూర్ణ క్యాంటీన్ల ద్వారా ఉచితంగా భోజనం పంపిణీ చేశారు. ప్రస్తుతం ఇవి 350 సెంటర్లలో నడుస్తున్నాయి.

పేదలకు డబుల్ బెడ్‌రూం ఇండ్లు

పేదలకు సొంతింటి కలను సాకారం చేసేందుకు ప్రభుత్వం ‘డబుల్ బెడ్‌రూం’ ఇళ్ల పథకానికి ప్రాధాన్యమిస్తోంది. రూ.9,700 కోట్లతో దేశంలోనే మొదటి సారిగా పేదల కోసం ఆత్మగౌరవ సౌధాలు నిర్మిస్తున్నారు. 111 ప్రాంతాల్లో లక్ష గృహాల నిర్మాణం చేపట్టారు. దేశంలోనే ప్రతిష్టాత్మకంగా కొల్లూరులో 124 ఎకరాల్లో 117 బ్లాకుల్లో 15,660 డబుల్ బెడ్‌రూం గృహాలను 20శాతం కన్నా తక్కువ వైశాల్యంలోనే నిర్మించారు. ప్రైవేటు డెవలపర్స్ సహకారంతో కొల్లూరులో ఇంటిగ్రేటెడ్ కమ్యూనిటీ తరహాలో పార్కులు, షాపింగ్ కాంప్లెక్స్‌లు, మార్కెట్లు, బస్‌స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేశారు.

దూప తీర్చిన భగీరథ

నగరంలో తాగునీటి సరఫరా, మురుగునీటి శుద్ధికి ప్రభుత్వం రూ.14,175.30 కోట్లను ఖర్చుచేసింది. అందరికీ రక్షిత తాగునీరు సరఫరా చేయాలనే సంకల్పంతో అర్బన్ భగీరథతో నగర ప్రజలకు తాగునీటి కష్టాలను దూరం చేసింది. 2014 నుంచి 4,727 కిలోమీటర్ల పొడవునా పైపులైన్లను వేయడం, గోదావరి, కృష్ణ- 3వ దశ పనులను యుద్ధప్రాతిపదికన పూర్తిచేసి దేశంలోనే సరిపడా తాగునీటిని అందిస్తున్న ఏకైక నగరంగా హైదరాబాద్ ఘనకీర్తిని సొంతం చేసుకుంది. 40 కోట్ల లీటర్ల నిల్వ సామర్థ్యంతో ఔటర్ వెలుపల 230 జలాశయాలను నిర్మించడంతోపాటు మరిన్ని మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. మెట్రోనగరాల్లోనే అత్యధికంగా 25 శుద్ధి కేంద్రాల ద్వారా రోజుకు 77.2 కోట్ల లీటర్ల వ్యర్థ జలాలను శుద్ధి చేస్తున్నారు.

చెరువుల పునరుద్ధరణ

చెరువుల సుందరీకరణ పనుల కోసం రూ.376.8 కోట్లను ప్రభుత్వం వెచ్చించింది. చెరువులను మినీ ట్యాంక్‌బండ్‌లుగా మార్చడంతో పాటు నీటి పునరుద్ధరణ, అర్బన్ జలాశయాల అభివృద్ధి, చెరువుగట్ల సామర్థ్యం పెంపు, ఐర్లాండ్ స్లిట్ ట్రాప్ వంటివి ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు కేబుల్ బ్రిడ్జిని నిర్మించి దుర్గం చెరువును అందంగా తీర్చిదిద్దారు.

ఆకుపచ్చని హైదరాబాద్

గ్రీన్ హైదరాబాద్‌లో భాగంగా ఆరేళ్లలో రూ.332.70 కోట్లను వెచ్చించి హెచ్‌ఎండిఎ పరిధిలో 807 లక్షల మొక్కలు, జీహెచ్‌ఎంసి పరిధిలో 486 లక్షల మొక్కలను నాటారు. ఉమ్మడి పాలనలో ఎడారిలా మారిన రిజర్వుఫారెస్ట్ బ్లాక్‌లను ఆర్బన్ పార్కులుగా అభివృద్ధి చేశారు. 80చోట్ల మియావాకి పద్ధతిలో అడవుల పెంపకం చేపట్టారు. రూ.250 కోట్లతో జీహెచ్‌ఎంసి పరిధిలో 934పార్కులు, 460 ట్రీ పార్కులు, రూ.134 కోట్లతో 58 థీమ్‌పార్కులు, 17 పంచతత్వ పార్కులతో పాటు టెర్రస్ గార్డెన్లను ప్రోత్సహించేందుకు 500 నర్సరీలను ఏర్పాటు చేశారు. నగర ప్రధాన కూడళ్లను అందంగా ముస్తాబుచేశారు.

