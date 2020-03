హైదరాబాద్ పాతబస్తీకి త్వరలో మెట్రో

ఈ పథకంతో 93 ఆస్తులు ప్రభావితం

ప్రజాప్రతినిధులతో సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తాం

మెట్రో వెంట 20 మల్టిపుల్ పార్కింగ్ భవనాలు

విమానాశ్రయానికి విస్తరించేందుకు డిపిఆర్ సిద్దం చేస్తున్నాం, ఎల్‌అండ్‌టికి పాస్‌లివ్వాలని చెప్పాం

అసెంబ్లీలో మంత్రి కెటిఆర్- శాసనసభలో మంత్రి కెటిఆర్

మన తెలంగాణ/ హైదరాబాద్ : హైదరాబాద్‌లోని పాతబస్తీలో మెట్రో రైలు పథకంను త్వరలోనే పూర్తిచేస్తామని రాష్ట్ర పురపాలక శాఖ మంత్రి కెటి రామారావు తెలిపారు. బుధవారం అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో భాగంగా శాసనసభలో సభ్యులడిగిన ప్రశ్నలకు మంత్రి కెటిఆర్ సమాధానిమిస్తూ పాతనగరంలో ఎంజిబిఎస్ నుంచి ఫలక్‌నూమా వరకు 5 కి.మీ. మేర ఉన్న కారిడార్ 2 పనుల నిర్వహణను చేపట్టడమైందన్నారు. మిగిలిన ఫేజ్ 1 పథకం పనులను పూర్తి చేశామని తెలిపారు. పాతబస్తీలో మెట్రో లైన్ కోసం ప్రార్థనా మందిరాలకు సంబంధించిన ఆస్తుల సేకరణను స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులతో కలిసి పూర్తి చేస్తామని చెప్పారు. పాత నగరంలో సుమారు 5 కి.మీ.లు మెట్రో రూట్‌లో 93 మతపరమైన, సమస్యాత్మకమైన కట్టడాలు ఉన్నాయని, వీటిలో దాదాపు 18 ఆస్తులు రోడ్డు విస్తరణ వల్ల, మెట్రో ఎలైన్‌మెంట్ వల్ల ప్రభావితమవుతున్నాయని తెలిపారు.

అయితే, ఇంజనీరింగ్ పరిష్కారాలతో ఈ కట్టడాలను రక్షించాలని ప్రతిపాదిస్తున్నామని మంత్రి కెటిఆర్ వెల్లడించారు. ఎల్ అండ్ టికి పాసులు ఇవ్వాలని కోరామని, విస్తరించడానికి నివేదికలు సిద్దమవుతున్నాయని, కూకట్‌పల్లి జెఎన్‌టియు నుంచి హైటెక్స్ సిటీ వరకు ట్రామ్ లేదా బిఆర్‌టిఎస్ పథకాన్ని ప్రతిపాదనలో ఉన్నాయని మంత్రి కెటిఆర్ తెలిపారు. 20 వేల ద్విచక్రవాహనాలకు, 4 వేల కార్ల పార్కింగ్‌కు అనుకూలంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని చెప్పారు. మెట్రోరైలును విస్తరిస్తున్నామని, విమానాశ్రయానికి విస్తరించేందుకు గానూ డీటేయిల్డ్ ప్రాజెక్టు రిపోర్టు తయారు చేయడం జరుగుతుందని, వాటి వివరాలు త్వరలోనే వెల్లడిస్తామని ఆయన తెలిపారు.

ఈ మెట్రో మార్గంలో 20 ప్రాంతాల్లో మల్టీ లేవల్ పార్కింగ్ భవనాలను నిర్మించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. మెట్రో స్టేషన్‌ల వద్ద పార్కింగ్ సమస్యల్లేకుండా తగిన చర్యలకు శ్రీకారం చుట్టినట్టు వెల్లడించారు. మెట్రోరైలు పథకానికి కేంద్రం వాటాగా పథకంలో 10 శాతం మాత్రమేనని తద్వారా రూ. 1450 కోట్లు రావాల్సి ఉండగా రూ. 1200 కోట్లు అందజేసిందని చెప్పారు. అందులో ఇంకా రూ. 250 కో ట్లు రావాల్సి ఉందన్నారు. ప్రతి రోజు సుమారు 4 లక్షల మంది ప్రయాణికులు మెట్రోలో రాకపోకలు సాగిస్తున్నారని చెప్పారు. ప్రభుత్వం ప్రజా రవాణాలో చాలా సీరియస్‌గా ఉందన్నారు.

సిఎం కెసిఆర్ ఆశీర్వాదంతో హైదరాబాద్ అభివృద్దికి బడ్జెట్‌లో పెద్ద ఎత్తున నిధుల కేటాయించడం జరిగిందన్నారు. అందులో ప్రజా రవాణాకు చాలా పెద్ద పాత్ర ఉండబోతున్నట్లు తెలిపారు. పాతనగరంలోకి మెట్రో విషయమై స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, ఎంఎల్‌ఎలతో కూడా సమావేశమై పరిష్కార మార్గాల్ని చర్చించనున్నట్టు మంత్రి కెటిఆర్ తెలిపారు. ప్రభావితమయ్యే ఆస్తుల విషయంపై అన్ని వర్గాల వారి అభిప్రాయాలను తీసుకుని వీలైనంత త్వరగా పాతనగానికి మెట్రో రైలు ప్రారంభమయ్యేలా చూస్తామని చెప్పారు.

