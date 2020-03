ఈ మధ్య భారత్‌లో అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్‌తో పాటు దేశంలో పర్యటించిన ఆయన కూతురు ఇవాంకా ట్రంప్ ఫీవర్ దేశ యువతలో ఏ మాత్రం తగ్గలేదు. అందంతో ఇట్టే కట్టిపడేసే ఇవాంకాతో తాము కూడా కలిసి పర్యటించినట్టు, ఆమె పక్కన నిలబడి ఫొటోలు దిగినట్టు ఊహించుకుంటూ కొందరు మార్ఫింగ్ చేసిన ఫొటోలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా ఆమెను ట్యాగ్ చేస్తున్నారు. దీనికి ఇవాంకా కూడా పాజిటివ్‌గా స్పందించారు. భారత పర్యటన తనకు మధురానుభూతిని ఇచ్చిందని, ఆ దేశంలో ఎంతో మందిని ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా స్నేహితులను చేసిందని పేర్కొంటూ తనను సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురిచేసిన కొన్ని ఫొటోలను ఇవాంకా ఇలా షేర్ చేశారు.

I appreciate the warmth of the Indian people