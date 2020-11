కెటిఆర్ దివ్య సాయంతో..

నిలువ నీడలేని కుటుంబాన్ని ఆదుకున్న కెటిఆర్

ట్విట్టర్ విజ్ఞాపనకు పెద్ద మనసుతో స్పందించిన మంత్రి

ప్రమాదంలో రెండు కాళ్లు కోల్పోయి కృత్రిమ కాళ్లతో నడక నేర్చుకుంటున్న అభినేష్

కృత్రిమ కాళ్లు అందజేసిన మంత్రి కెటిఆర్

మనతెలంగాణ / హైదరాబాద్ ట్విట్టర్ వేదికగా మంత్రి కెటిఆర్ పేదలకు, బాధితులకు అపన్నహస్తం అందిస్తున్నారు. గతకొద్ది నెలల క్రితం ప్రమాదంలో రెండుకాళ్లు కోల్పొయిన కలకోట అభినాష్ తన బాధను ట్విట్టర్‌లో కెటిఆర్‌కు తెలిపారు. తక్షణం కృత్రిమ అవయవాల కోసం కెటిఆర్ సహాయం చేశారు. అయితే ఇటీవల అభినేష్‌కు కృత్రిమ కాళ్లు అందటంతో నడక నేర్చుకుంటున్నారు. ఈ మేరకు తాను నడుస్తూ వచ్చి మంత్రి కెటిఆర్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతానని ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేశారు. వెంటే స్పందించిన కెటిఆర్ జి హెచ్ ఎంసి ఎన్నికల అనంతరం కలుస్తానని, కృత్రిమ కాళ్లతో అభినేష్ నడుస్తున్నందుకు ఎంతో ఆనందంగా ఉందని పోస్టు చేశారు. అభినేష్ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రశంసించారు.

I got prosthetic limbs in response to my tweet to you