నాకెలాంటి కల లేదు.. ఫ్లోతో వెళ్లాను అంతే

కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్

బెంగళూరు : ఇంతటి స్థాయికి చేరుకోవడానికి ఏమైనా లక్ష్యం, కల ఉన్నాయా? అని ప్రశ్నించగా కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఇచ్చిన సమాధానం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. తనకెలాంటి కల లేదని, ఒక ప్రవాహంతో ముందు సాగానని ఆమె చెప్పుకొచ్చారు. బెంగళూరు చాంబర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ కామ ర్స్ (బిసిఐసిఐ)కి అతిథిగా హాజరైన సీతారామన్ ఈవిధంగా సమాధానమిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో చిన్నతనం గురించి ప్రశ్నించగా మంత్రి స్పందిస్తూ, ఇది చాలా మంచి ప్రశ్న అంటూనే, ‘కానీ నాకు కల ఉందని చెప్పలేకపోయినా, నా ముందు ఏమైనా ఉంటే ఒక ప్రవాహంతో వెళతాను’ అని అన్నారు. ‘నాకు ఇచ్చిన బాధ్యతల ను సరిగ్గా నిర్వర్తించి, ప్రజలను నిరాశపర్చకూడ దు. అందుకే శాయశక్తులుగా కృషిచేస్తాను’ అని ఆమె అన్నారు.

I neither had dream nor role-model says sitharaman