సిఎం మార్పు ఊహాగానాలపై ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ నిష్పష్ట ప్రకటన

పార్టీ నేతల ప్రకటనలపై ఆగ్రహించిన సిఎం

ఇలాంటి ప్రకటనలు చేస్తే .. బండకేసికొడతా, కర్రుకాల్చి వాతపెడతా

క్రమశిక్షణను ఉల్లఘింస్తే.. తాట తీస్తా, ఇక్కడి నుంచి బయటపడేస్తా

పార్టీలో ఆధిపత్య పోరుపై ఆగ్రహం

రెండు నెలల పాటు జిల్లాల్లో పర్యటిస్తా

12 నుంచి సభ్యత్వ నమోదు

పార్టీ శాసనసభ్యులను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటాం

వచ్చే ఎన్నికల్లో కూడా వారికే టిక్కెట్లు, ప్రజల ఆదరణ కోల్పోయిన వారిని మాత్రం మారుస్తాం, ఎంఎల్‌ఎలు నిత్యం ప్రజల్లో ఉండాలి

సీల్డ్ కవర్‌లో మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ అభ్యర్లు పేర్లు పట్టభద్రుల ఎంఎల్‌సి స్థానానికి పల్లానే పోటీ చేస్తారు, కారుదే విజయం

రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం ఎవరితోనైనా ఢీ

తెలంగాణభవన్‌లో జరిగిన టిఆర్‌ఎస్ కార్యవర్గ భేటీలో కెసిఆర్

సీల్డ్ కవర్‌లో మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ అభ్యర్లుల పేర్లు

మేయర్ ఎన్నిక రోజే సీల్డ్ కవర్ ద్వారా మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ అభ్యర్థుల పేర్లు ప్రకటిస్తామని కెసిఆర్ స్పష్టం చేశారు. ఈ నెల 11న కార్పొరేటర్లు, ఎక్స్ అఫిషియో సభ్యులంతా తెలంగాణ భవన్‌కు వచ్చి ఇక్కడి నుంచి మేయర్ ఎన్నికకు వెళ్లాలని తెలిపారు. జిహెచ్‌ఎంసి కార్యాలయంలోనే కవర్లు తెరిచి చూసి పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థికే కార్పొరేటర్లు ఓటు వేయాలని కెసిఆర్ సూచించారు.

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: సిఎం మార్పుపై మంత్రులు, పార్టీ నేత లు చేస్తున్న ప్రకటనలపై టిఆర్‌ఎస్ అధినేత, ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్‌రావు తీవ్ర స్థాయిలో ఫైర్ అయ్యారు. ఇలాంటి ప్రకటనలు చేస్తే బండకేసి కొడతా అంటూ ఉగ్రనరసింహుడు అయ్యారు. కర్రు కాల్చి వాతపెడతానన్నారు. పార్టీ క్రమశిక్షణను ఉల్లంఘించి మాట్లాడి తే… తాటతీస్తానని ఆయన హెచ్చరించారు. అలాంటి వారిని ఇక్కడి (తెలంగాణ భవన్) నుంచి బయటకు పడేస్తా ఖబర్దార్ అంటూ మండిపడ్డారు. ‘ప్రస్తుతం తాను సంపూర్ణ ఆరోగ్య ఉన్నానని… ఇంకో పదేళ్లు నేనే సిఎంగా’ ఉంటానని కెసిఆర్ స్పష్టం చేశారు. ఈ అంశంపై అ సెంబ్లీలో పలుమార్లు తాను చాలా స్పష్టంగా చెప్పానన్నారు. అయినప్పటికీ సిఎం మార్పుపై ఎందుకు బహిరంగంగామాట్లాడుతున్నారని పార్టీ నేతలను ఆయన నిలదీశారు. తాను రాజీనామా చేయాలని చూస్తున్నారా? అని ప్రశ్నించారు. తెలంగాణ భవన్‌లో ఆదివారం మధ్యాహ్నం సుమారు నాలుగు గంటలపాటు కొనసాగిన ఈ సమావేశంలో పలు అంశాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు.

ఈ సం దర్భంగా కెసిఆర్ మాట్లాడుతూ, సిఎంగా తానే కొనసాగుతానని తేల్చి చెప్పారు. మంత్రి కెటిఆర్‌ను సిఎం చేయబోతున్నారంటూ జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని ఖండించారు. ఇకపై సిఎం మార్పుపై ఎవ రూ మాట్లాడొద్దని మంత్రులకు, శాసనసభ్యులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన హెచ్చరించారు. సిఎంగా తాను ఉం డగా, సిఎం మార్పు ఏదైనా ఉంటే తన వైపు నుంచి అధికారికంగా ప్రకటన రావాలి కానీ, ఇలా ఎవరికి వారు నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడితే ఎలా అం టూ హెచ్చరించారు. ‘వాళ్లు ముఖ్యమంత్రి… వీళ్లు సిఎం అని నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడొద్దు. తాను సిఎంగా ఉంటే మీకు నచ్చట్లేదా?’ అని సిఎం కెసిఆర్ కార్యవర్గ సమావేశంలోనే ఘాటుగానే వ్యాఖ్యానించారు. ముఖ్యమంత్రి పదవి తనకు ఎడమకాలి చెప్పుతో సమానమని, పోరాడి సాధించుకున్న తెలంగాణ ఆగం కావొద్దనే ఉద్దేశ్యంతోనే తాను సిఎం అయ్యాయన్నారు. బంగారు తెలంగాణ సాధన కోసం కృషి చేస్తున్నానని అన్నారు.

ఆధిపత్య పోరుపై ఆగ్రహం

పార్టీలో నేతల మధ్య ఆధిపత్య పోరు మీద కూడా సిఎం కెసిఆర్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జిల్లాల్లో పార్టీ నేతలు ఒకరిపై మరొకరు ఆధిపత్యం చూపించడం, అవతలి వారి పనులకు బ్రేక్ వేసేలా చూడడం లాంటి చర్యల మీద ఆయన మండిపడ్డారు. ఎవరైనా గీత దాటితే తాట తీస్తా అంటూ హెచ్చరించారు. నియోజకవర్గాల్లో శాసనసభ్యులు మాటలు అందరూ గౌరవించాలన్నారు. మంత్రులు, ఎంఎల్‌ఎలు, కార్పొరేషన్ చైర్మన్‌లు అందరు కలిసి పనిచేయాలని సిఎం కెసిఆర్ సూచించారు. నియోజకవర్గాల వారిగా ఆత్మీయ భోజనాలు పెట్టుకుని ఐక్యంగా ఉండాలన్నారు.

రెండు నెలల పాటు జిల్లాల్లోనే

తాను ప్రగతిభవన్‌కే పరిమితం అవుతున్నారనే వాదనకు కెసిఆర్ తెరదించారు. పార్టీనీ సంస్థాగతంగా మరింత బలోపేతం చేసేందుకు రెండు నెలల పాటు పూర్తిగా జిల్లాల్లో తిరగాలని నిర్ణయించినట్టు పేర్కొన్నారు. అయితే అది ఎప్పటి నుంచి ఉంటుందనే విషయంపై సిఎం క్లారిటీ ఇవ్వలేదు.

12 నుంచి సభ్యత్వ నమోదు

ఈ నెల 12 నుంచి పార్టీ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం ఉంటుందని సిఎం కెసిఆర్ తెలిపారు. ప్రతి నియోజక వర్గానికి 50వేలకు తగ్గకుండా 80లక్షల సభ్యత్వాలు చేయాలని నేతలకు ఆయన సూచించారు. మార్చి 1 నుంచి పార్టీ కమిటీల నియామకం జరుగుతుందన్నారు. కమిటీల ఏర్పాటుకు జిల్లాల వారిగా ఇంఛార్జీలను కూడా ప్రకటించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఆరు లక్షల మందితో బహిరంగ సభ ఏప్రిల్‌లో పార్టీ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం (27వ తేదీ) సందర్భంగా సుమారు 6 లక్షల మందితో భారీ ఎత్తున బహిరంగ సభను నిర్వహించాలని నిర్ణయించిన్నట్లు సిఎం కెసిఆర్ తెలిపారు. దీని కోసం ఏ జిల్లా ముందుకొస్తే ఆ జిల్లాలో ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. ప్రతి ఎంఎల్‌ఎ కిందిస్థాయి కార్యకర్తలను కూడా గౌరవించాలన్నారు. పార్టీ శ్రేణులంతా సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండి. విపక్షాలకు గట్టిగా కౌంటర్‌లు ఇవ్వాలని సిఎం పేర్కొన్నారు.

శాసనసభ్యులను కాపాడుకుంటాం

పార్టీ శాసనసభ్యులను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటామని సిఎం కెసిఆర్ అన్నారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో కూడా వారికే పోటీ చేసేందుకు అవకాశం కల్పిస్తామన్నారు. అయితే ప్రజల్లో ఆదారణ కోల్పోయిన శాసనసభ్యుల స్థానంలో మాత్రం ఇతరులకు అవకాశం కల్పిస్తామని కెసిఆర్ స్పష్టం చేశారు. అందువల్ల శాసనసభ్యులు నిత్యం ప్రజల్లో ఉండాలని సూచించారు. అలాగే పార్టీ బలోపేతం కోసం శాసనసభ్యులంతా నడుం బిగించాలని కోరారు. వారు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న నియోజకవర్గాల్లో శాసనసభ్యులకే పూర్తి స్వేచ్ఛనిస్తున్నట్లు కెసిఆర్ పేర్కొన్నారు. వారి నియోజకవర్గాల్లో ఎవరూ జోక్యం చేసుకోవద్దని ఈ సందర్భంగా మంత్రులకు కెసిఆర్ హితబోధ చేశారు.

పల్లానే పోటీ చేస్తారు

వరంగల్, -ఖమ్మం, -నల్లగొండ ఉమ్మడి జిల్లాల పట్టభద్రుల ఎంఎల్‌సి స్థానం నుంచి టిఆర్‌ఎస్ పక్షాన పల్లా రాజేశ్వర్‌రెడ్డి తిరిగి పోటీ చేస్తారని సిఎం కెసిఆర్ ప్రకటించారు. త్వరలోనే హైదరాబాద్-రంగారెడ్డి-మహబూబ్‌నగర్ పట్టభద్రుల ఎంఎల్‌సి స్థానం నుంచి పోటీ చేసే అభ్యర్థి పేరును త్వరలో ఖరారు చేస్తామన్నారు. పట్టభద్రుల ఎంఎల్‌సి ఎన్నికల్లో పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థుల గెలుపు కోసం అందరూ కష్టపడాలని సిఎం సూచించారు. అలాగే నాగార్జునసాగర్ ఉపఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్ధిని పేరును త్వరలోనే అధికారికంగా వెల్లడిస్తామని సిఎం కెసిఆర్ తెలిపారు.

కారుదే విజయం

త్వరలో జరగనున్న రెండు ఎంఎల్‌సి స్థానాలతో పాటు నాగార్జునసాగర్ నియోజకవర్గానికి జరగనున్న ఉప ఎన్నికల్లో టిఆర్‌ఎస్ ఘన విజయం సాధిస్తుందని ధీమా సిఎం కెసిఆర్ వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో టిఆర్‌ఎస్‌కు ఎవరూ పోటీ లేరని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం చేపడుతున్న అభివృద్ధిని ప్రజలకు వివరిస్తే చాలు విజయం మనదే విజయం అవుతుందన్నారు. అయితే పార్టీ నేతల్లో మితిమీరిన అతి విశ్వాసం మంచిది కాదని ఆయన సూచించారు.

రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం ఎవరితోనైనా ఢీ

రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు ఎవరితోనైనా పోరాటం చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని కెసిఆర్ వ్యాఖ్యానించారు. అయితే కేంద్రం విషయంలో రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం కొన్ని చెప్పేవి… మరికొన్ని చెప్పకూడనవి కూడా ఉంటాయన్నారు. రాష్ట్ర అవసరాల కోసం కేంద్రంతో మాట్లాడాల్సి ఉంటుందన్నారు. అంతమాత్రాన మనం ఎవరికి భయపడినట్లు కాదని సిఎం కెసఆర్ స్పష్టం చేశారు. ఒకవైపు రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకుంటూనే పార్టీనీ సైతం నిలబెట్టాల్సిన బాధ్యత తనపై ఉందన్నారు. అందువల్లే కొన్ని అంశాల్లో వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుందన్నారు.

I will be the CM for another ten years says CM KCR