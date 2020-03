సిఎం పదవిపై ఆశలేదు

2021 ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తాం : రజినీకాంత్

చెన్నై : ముఖ్యమంత్రి పదవి కోసం తాను రాజకీయాల్లోకి రావటం లేదని, తనకు సిఎం కావాలన్న వ్యామోహం ఎట్టి పరిస్థితులో లేదని, కేవలం మార్పుకోసం వస్తున్నానని సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ స్పష్టం చేశారు. గురువారం రజనీ మక్కల్ మండ్రమ్ రాష్ట్రవ్యాప్త కార్యదర్శులతో హోటల్ లీలాప్యాలెస్‌లో ఆయన సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా తన రాజకీయ భవిష్యత్‌పై రజనీ స్పష్టత ఇచ్చారు. 2021లో తమ పార్టీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనుందని చెప్పారు.

‘ధన బలం, జన బలం, కుయుక్తులు, ఎంతకైనా తెగించే వారొకవైపు.. ప్రభుత్వంతో పాటు ఆ కుబేరుడి ఖజానానే చేతుల్లో ఉంచుకున్న వారు మరో వైపు. వీరి మధ్య నేను నా సినిమా ఇమేజ్‌తో, అభిమానుల బలంతో జయించటం సాధ్యమా. ప్రజల మనస్తత్వంలో మార్పు రావాలి. యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలి. నా పార్టీలో 60శాతం సీట్లు 50ఏళ్ల లోపు వయసుగల వారికి కేటాయిస్తా. ఎన్నికలంటే మామూలు విషయం కాదు.

