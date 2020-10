న్యూఢిల్లీ: నేను ప్రపంచంలో ఎవరికీ భయపడను, ఏ అన్యాయానికి తల వంచనని కాంగ్రెస్ ఎంపి రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. ”అన్యాయాలను, అసత్యాలను సత్యంతో గెలుస్తాను. అసత్యాలను వ్యతిరేకిస్తున్న సమయంలో ఎదురయ్యే అన్ని అడ్డంకులను భరించగలను. గాంధీ జయంతి సందర్భంగా అందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు” అని రాహుల్ ట్వీట్ చేశారు. అయితే, రాహుల్, ప్రియాంక గాంధీల హత్రాస్ పర్యటన తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసిన సంగతి తెలిసిందే. హత్రాస్ ఘటనలో చనిపోయిన యువతి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించేందుకు వెళ్తున్న కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలను యమునా ఎక్స్‌ప్రెస్ వే వద్ద పోలీసులు అడ్డ్డుకుని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

I will Not Fear Anyone in the World says Rahul Gandhi