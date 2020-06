రోడ్డుపై ఐఎఎఫ్‌ చాపర్‌ ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్

ఢిల్లీ : సాంకేతిక లోపం కారణంగా ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ కు చెందిన ఓ చాపర్ రోడ్డుపై ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ అయింది. హర్యానా రాష్ట్రం సోనిపట్ జిల్లా పరిధిలోని సోనిపట్ ఎక్స్ ప్రెస్ హైవేపై శుక్రవారం ఉదయం ఈ ఘటన జరిగింది. దీంతో హిండన్ ఎయిర్ బేస్ నుంచి టెక్నికల్ టీంను ఘటనాస్థలికి పంపించారు. టోల్ అధికారులు సైతం అక్కడి చేరుకుని చాపర్ లో ఏర్పడిన సాంకేతిక సమస్యను సరి చేశారు. దీంతో చాపర్ వెంటనే టేకాఫ్ తీసుకుందని ఎయిర్ ఫోర్స్ అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఘటనలో ఎటువంటి ప్రమాదం చోటు చేసుకోకపోవడంతో అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

