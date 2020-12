మరో మూడు నెలలు ఐబిసి రద్దు

కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్

న్యూఢిల్లీ : ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (2020-21) ముగింపు వరకు అంటే మరో మూడు నెలల వరకు దివాలా చట్టం (ఐబిసి: ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్టసీ కోడ్) ఉండబోదని కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పేర్కొన్నారు. ఐబిసి రద్దు డిసెంబర్ 25 నుంచి మరింత సమయం వాయిదా పడిందని, ఇది 2021 మార్చి 31 వరకు ఉండవచ్చని ఆమె అన్నారు. వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా బెంగళూరు చాంబర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ కామర్స్ కార్యక్రమంలో సీతారామన్ పాల్గొని ఈ విధంగా అన్నారు.

బడ్జెట్‌పై సంప్రదింపులు

జరగబోయే కేంద్ర బడ్జెట్ 2021-22 దృష్ట్యా కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ సోమవారం న్యూఢిల్లీలో సమావేశమయ్యారు. మౌలిక సదుపాయాలు, ఇంధనం, వాతావరణ మార్పులకు సంబంధించిన రంగాల నిపుణులతో ముందస్తు బడ్జెట్ సంప్రదింపులు జరిపారు. ఈ సమావేశంలో సీతారామన్‌తో పాటు ఆర్థిక, కార్పొరేట్ వ్యవహారాల శాఖమంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్, ఆర్థిక కార్యదర్శి డాక్టర్ ఎబి పాండే, ముఖ్య ఆర్థిక సలహాదారు కెవి సుబ్రమణ్యం, ఇతర సీనియర్ అధికారులు పాల్గొన్నారు. రాబోయే బడ్జెట్‌లో మౌలిక సదుపాయాల ఖర్చును నిర్వహించడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తామని, ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థలో స్థిరమైన పునరుద్ధరణకు దారితీస్తుందని ఆర్థికమంత్రి అన్నారు. ఫిబ్రవరి 1న పార్లమెంటులో 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరం బడ్జెట్ సమర్పించనున్నారు.

