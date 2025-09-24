Wednesday, September 24, 2025
Homeక్రీడలు
క్రీడలుతాజా వార్తలుస్పెషల్ ఆర్టికల్స్

టి20లో ర్యాంకింగ్స్‌లో భారత్ హవా..

4
- Advertisement -
- Advertisement -

దుబాయి: అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి (ఐసిసి) ప్రకటించిన తాజా టి20 ర్యాంకింగ్స్‌లో టీమిండియా క్రికెటర్లు మరోసారి ఆధిపత్యం చెలాయించారు. బ్యాటింగ్‌లో అభిషేక్ శర్మ, బౌలింగ్‌లో వరుణ్ చక్రవర్తి టాప్ ర్యాంక్‌ను నిలబెట్టుకున్నారు. ఆల్‌రౌండర్ విభాగంలో హార్దిక్ పాండ్య అగ్రస్థానంలోనే కొనసాగుతున్నాడు. టీమ్ ర్యాంకింగ్స్‌లోనూ టీమిండియా టాప్ ర్యాంక్‌లో నిలిచింది. ఆసియాకప్ టి20 టోర్నమెంట్‌లో అసాధారణ ఆటతో అలరిస్తున్న భారత యువ సంచలనం అభిషేక్ శర్మ తన కెరీర్‌లోనే అత్యుత్తమ రేటింగ్‌ను సాధించాడు. అభిషేక్ తాజా ర్యాంకింగ్స్‌లో 907 పాయింట్లతో టాప్ ర్యాంక్‌ను మరింత పదిలం చేసుకున్నాడు. రెండో ర్యాంక్‌లో ఉన్న ఫిలిప్ సాల్ట్ (ఇంగ్లండ్) కంటే అభిషేక్ చాలా ముందంజలో ఉన్నాడు. సాల్ట్ 844 పాయింట్లతో రెండో ర్యాంక్‌లో నిలిచాడు. ఇక పాకిస్థాన్‌పై మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడిన తిలక్‌వర్మ ఒక ర్యాంక్‌ను మెరుగు పరుచుకుని మూడో స్థానానికి చేరుకున్నాడు.

టీమిండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ కూడా ఒక స్థానం ఎగబాకి ఆరో ర్యాంక్‌లో నిలిచాడు. జోస్ బట్లర్ (ఇంగ్లండ్) ఒక ర్యాంక్ కోల్పోయి నాలుగో స్థానానికి పడిపోయాడు. ట్రావిస్ హెడ్ (ఆస్ట్రేలియా) ఐదో ర్యాంక్‌ను కాపాడుకున్నాడు. పాథుమ్ నిసాంకా (శ్రీలంక) ఏడో, టిమ్ సిఫర్ట్ (న్యూజిలాండ్) 8వ, టిమ్ డేవిడ్ (ఆస్ట్రేలియా) తొమ్మిదో ర్యాంక్‌లో నిలిచారు. ఇక డెవాల్డ్ బ్రెవిస్ (సౌతాఫ్రికా) పదో ర్యాంక్‌కు చేరుకున్నాడు. ఇక బౌలింగ్ విభాగంలో వరుణ్ చక్రవర్తి 747 రేటింగ్ పాయింట్లతో టాప్ ర్యాంక్‌ను నిలబెట్టుకున్నాడు. ఆసియా కప్‌లో నిలకడగా రాణిస్తుండడంతో వరుణ్ అగ్రస్థానానికి ఢోకా లేకుండా పోయింది. న్యూజిలాండ్‌కు చెదిన జాకబ్ డఫీ రెండో ర్యాంక్‌ను కాపాడుకున్నాడు. అకీల్ హుస్సేన్ (విండీస్) కూడా తన మూడో ర్యాంక్‌ను కాపాడుకోవడంలో సఫలమయ్యాడు.

ఇక పాకిస్థాన్ బౌలర్ అబ్రార్ అహ్మద్ ఏకంగా 12 ర్యాంక్‌లు మెరుగు పరుచుకుని నాలుగో స్థానానికి చేరుకోవడం విశేషం. ఆసియాకప్‌లో అబ్రార్ నిలకడగా రాణిస్తున్నాడు. దీంతో అతని ర్యాంక్ గణనీయంగా మెరుగు పడింది. ఆడమ్ జంపా (ఆస్ట్రేలియా) ఐదో, ఆదిల్ రషీద్ (ఇంగ్లండ్) ఆరో, హసరంగ (శ్రీలంక) ఏడో ర్యాంక్‌లో కొనసాగుతున్నారు. బంగ్లాదేశ్ సీనియర్ ఫాస్ట్ బౌలర్ ముస్తఫిజుర్ రహ్మన్ ఏకంగా ఆరు ర్యాంక్‌లు మెరుగు పరుచుకుని తొమ్మిదో స్థానానికి చేరుకున్నాడు. రషీద్ ఖాన్ ఒక స్థానం ఎగబాకి పదో ర్యాంక్‌లో నిలిచాడు. ఆల్‌రౌండర్ విభాగంలో హార్దిక్ పాండ్య (238) పాయింట్లతో టాప్ ర్యాంక్‌ను నిలబెట్టుకున్నాడు.

Also Read: భారత మహిళ జట్టుకు ఆ లక్ష్యం సరిపోదు: మాజీ క్రికెటర్

- Advertisement -
Previous article
నీట్‌లో 99.99 శాతం.. అడ్మిషన్ రోజే విద్యార్థి ఆత్మహత్య
Next article
ఆ సినిమాపైనే రామ్ చరణ్ హీరోయిన్ ఆశలు..

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

వచ్చే ఏడాది నుంచి ఇంటర్ లో కొత్త సిలబస్

ఆరంభం అదిరినా.. చివర్లో తడబడిన భారత్.. బంగ్లా టార్గెట్ ఎంతంటే?

గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ మెరిట్ లిస్ట్ రద్దుపై హైకోర్టు స్టే

ఇడి విచారణకు సోనూసూద్..

ఎన్ని కుట్రలు చేసిన బిజెపిని ఆపలేరు:రామచంద్రర్ రావు

పరిహారం ఇవ్వకుండానే పనులు

ఆ సినిమాపైనే రామ్ చరణ్ హీరోయిన్ ఆశలు..

నీట్‌లో 99.99 శాతం.. అడ్మిషన్ రోజే విద్యార్థి ఆత్మహత్య

బాసర గోదావరిలో పెరుగుతున్న నీటిమట్టం

హైకోర్టులో మస్క్ ‘ఎక్స్’కు చుక్కెదురు..

ఎరువుల సరఫరా బాధ్యత మహిళా సంఘాలకే..

లేహ్‌లో ఆందోళనలు హింసాత్మకం.. నలుగురి మృతి

కీసర పరిధిలో కిడ్నాప్ కలకలం

భారత మహిళ జట్టుకు ఆ లక్ష్యం సరిపోదు: మాజీ క్రికెటర్

తెలుగుతల్లి ఫ్లైఓవర్‌కు.. తెలంగాణ తల్లి ఫ్లైఓవర్‌గా నామకరణం

రష్యా విమానాలను కూల్చేయాలి.. ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

ముగింపు దశలో హఫీజ్‌పేట రైల్వే స్టేషన్ ఆధునీకరణ పనులు

భగ్గుమన్న లద్దాఖ్ … రాష్ట్ర హోదా కోసం ఆందోళనలు

నాయకులుగా మనమే విఫలం అయ్యాం: కెటిఆర్

సోషల్ మీడియా సంస్థలు కంటెంట్ ను నియంత్రించాలి: కర్ణాటక హైకోర్టు

సూపర్ 4: టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న బంగ్లాదేశ్

దొంగస్వామి చైతన్యానంద సరస్వతి పై కేసు

ఆర్‌టిసిలో ఎఐ వినియోగం

‘గ్లోబల్ హెల్త్ కేర్ హబ్’ గా హైదరాబాద్

బౌలింగ్‌లో రాణించిన కెప్టెన్ ఆయుష్.. సిరీస్ మనదే

పహల్గామ్ ఎటాక్ కేసు.. ఉగ్రవాదులకు సహకించిన వ్యక్తి అరెస్ట్

హాస్టల్‌లో యువకుడి అనుమానస్పద మృతి

అప్పుడు మాట్లాడింది గుర్తు లేదా..? రెబాపై ఫ్యాన్స్ ఫైర్

‘ఒజి’కి పెద్ద షాక్.. అందుకు నో చెప్పిన హైకోర్టు

పెద్ద సంఖ్యలో లొంగిపోయిన మావోయిస్టులు.. వారిలో కొందరిపై భారీ రివార్డు

చెలరేగిన వైభవ్.. ఆసీస్‌ బౌలర్లను ఉతికేశాడు..

బుమ్రాకు విశ్రాంతి.. అతని స్థానం జట్టులో ఎవరొస్తారో?

నీట్ లో 99.9 శాతం మార్కులు… మెడిసిన్ చదవడం ఇష్టంలేక విద్యార్థి ఆత్మహత్య

ఆ విధంగా తలస్నానం చేస్తే పక్షవాతం వస్తుందా?

రేవంత్, ఉత్తమ్ అజ్ఞానంతో నల్లగొండ, రంగారెడ్డి, పాలమూరు ఏడారే: హరీష్ రావు

టిజిపిఎస్‌సికి ఊరట.. నియామకాలకు తొలగిన అడ్డంకి

మాస్కులు ధరించి ప్రియురాలి భర్తపై హత్యాయత్నం

రాజేంద్రనగర్ లో నడిరోడ్డుపై గొంతుకోసి హత్య?

చంద్రబాబుకు సిఐ శంకరయ్య లీగల్ నోటీసులు

షేక్ పేట్ లో పర్యటించిన మంత్రులు పొన్నం, వివేక్

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.