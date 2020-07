దాదాను కవ్విస్తే అంతేసంగతులు: గ్రేమీ స్మిత్

జోహెన్నస్‌బర్గ్: భారత మాజీ కెప్టెన్ సౌరవ్ గంగూలీని కవ్వించిన ప్రతిసారి తమ జట్టు భారీ మూల్యాన్ని చెల్లించుకోవాల్సి వచ్చిందని దక్షిణాఫ్రికా మాజీ కెప్టెన్ గ్రేమీ స్మిత్ పేర్కొన్నాడు. ఓ ఇన్‌స్టాలైవ్ చాట్‌లో పాల్గొన్న స్మిత్ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించాడు. ప్రపంచ క్రికెట్‌కు లభించిన అత్యంత ప్రతిభావంతులైన క్రికెటర్లలో గంగూలీ ఒకడన్నాడు. కెప్టెన్‌గా, బ్యాట్స్‌మన్‌గా, బౌలర్‌గా గంగూలీ తన పాత్ర చాలా సమర్థంగా పోషించాడన్నాడు. కెప్టెన్‌గా ఉన్నప్పుడూ గంగూలీని కవ్వించేందుకు తాము ప్రయత్నించామని, అయితే కవ్వింపులకు అతను దిమ్మతిరిగే రీతిలో బదులిచ్చాడన్నాడు. దీంతో అప్పటి నుంచి తాము గంగూలీని కవ్వించే చర్యలకు స్వస్తి పలికామన్నాడు.

ఇక, టీమిండియాను మేటి జట్టుగా నిర్మించడంలో గంగూలీ పాత్ర చాలా కీలకమన్నాడు. అతనిలాంటి వ్యక్తి జట్టుకు కెప్టెన్‌గా రావడంతో టీమిండియా పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయిందన్నాడు. జట్టు విజయం కోసం అతను పరితపించే తీరు తనతో పాటు ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలిచిందని స్మిత్ వ్యాఖ్యానించాడు.

If you poked Ganguly to get it back: Graeme Smith