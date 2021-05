కొవిడ్ కేసులు, క్యూ4 ఫలితాలు

ఈ వారం స్టాక్‌మార్కెట్‌ను శాసించేవి ఇవే: నిపుణులు

రంజాన్ సందర్భంగా గురువారం మార్కెట్లకు సెలవు

న్యూఢిల్లీ : కొవిడ్19 కేసులు, కంపెనీల ఆర్థిక ఫలితాలు, పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి గణాంకాలు వంటి అంశాలు ఈవారం మార్కెట్‌ను శాసించనున్నాయని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. దీంతో పాటు ప్రపంచ మార్కెట్లు, రూపాయి మారకం విలువ మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌పై ప్రభావం చూపనున్నాయని అంటున్నారు. జియోజిత్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, సామ్కో సెక్యూరిటీల నిపుణులు మే రెండవ వారంలో స్టాక్‌మార్కె ట్ ఎలా ఉండనుందనే విషయమై అంచనాలను వెల్లడించారు. కరోనా సెకండ్ వేర్, క్యూ4 (జనవరి-మార్చి) ఫలితాలు, స్థూల-ఆర్థిక డేటా ఈ వారం మార్కెట్ కదలికను నిర్ణయిస్తాయని వారు సూచిస్తున్నారు.

ఈ వారంలో రంజా న్ సందర్భంగా గురువారం సెలవు ఉండడంతో మార్కెట్ నాలుగు రోజులు మాత్రమే పనిచేస్తుంది. కోవిడ్ కేసుల సంఖ్య, కంపెనీల త్రైమాసిక ఫలితాలు, మార్చి నెలలో పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి, ఏప్రిల్ నెలలో ద్రవ్యోల్బణం గణాంకాలు ఈ వారం మార్కెట్‌కు కీలకం కానున్నాయని జియో జిత్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ పరిశోధన విభాగాధిపతి వినోద్ నాయర్ అన్నారు. ఈ వారంలో ఏసియన్ పెయింట్స్, జిందాల్ స్టీల్ అండ్ పవర్ లిమిటెడ్, లుపిన్, వేదాంత, సిప్లా, డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ ఆర్థిక ఫలితాలను పెట్టుబడిదారులు గమనించనున్నారు. మోతీలాల్ ఓస్వా ల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ హెడ్ (రిటైల్ రీసెర్చ్) సిద్దార్థ్ ఖేమ్కా మాట్లాడుతూ, పెట్టుబడిదారులు కోవిడ్ వ్యవహారాలను పరిశీలిస్తున్నప్పటికీ ప్రస్తుతం స్వల్పకాలిక ప్రభావం కంటే భిన్నంగా చూస్తున్నారు.

ఏదేమైనా మహమ్మారి ప్రమాదం దీర్ఘకాలికంగా ఉంటుంది. వివిధ రాష్ట్రాల్లో లాక్ డౌన్, ఇతర ఆంక్షలు విధించారు. వచ్చే రోజుల్లో కోవిడ్ -19 కేసుల సంఖ్య, వ్యాక్సీన్ ప్రక్రియ వేగవంతం దేశీయ ఆర్థిక పునరుజ్జీవనం వేగాన్ని నిర్ణయిస్తాయి. ఇంకా బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్‌లో హెచ్చుతగ్గులు, రూపాయి ధోరణి, విదే శీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారుల ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌ను ప్రభావితం చేస్తాయి. డిపాజిటరీ డేటా ప్రకారం, ఎఫ్‌పిఐలు (విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు) ఏప్రిల్‌లో రూ.9,659 కోట్ల పెట్టుబడులను వెనక్కి తీసుకోగా, మే మొదటి వారంలో రూ.5,936 కోట్లు ఉపసంహరించుకున్నారు.

Impact of corona will be seen on market next week