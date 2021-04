మహాయుధం మాస్క్

ధరించకపోతే రూ.1000 జరిమానా : రాష్ట్రప్రభుత్వ నిర్ణయం

బహిరంగ ప్రదేశాలు, కార్యాలయాలు, ప్రయాణంలో మాస్క్ తప్పనిసరి.. జరిమానాతో పాటు డిజాస్టర్ చట్టం కింద చర్యలు

మాస్క్ వేసుకోని వారిపై మొదలైన తనిఖీలు

మేడ్చల్‌లో ముగ్గురిపై జరిమానా

హైదరాబాద్ సనత్‌నగర్‌లో సూపర్ మార్కెట్లు, మద్యం దుకాణాలలో తనిఖీలు

13 మందిపై జరిమానా, కేసులు నమోదు

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్ : కొవిడ్ -19 వ్యాప్తి పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇక నుంచి బహిరంగ ప్రదేశాలు, కార్యాలయాలు, ప్రయాణ సమయంలో ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా మాస్క్ ధరించాల్సిందేనని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. మాస్క్ ధరించని వారికి రూ.వెయ్యి జరిమానా విధించాలని పేర్కొంటూ ఆదివారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. జరిమానాతో పాటు డిజాస్టర్ మేనేజ్‌మెంట్‌యాక్ట్- 2005, ఐపిసి సెక్షన్ 188, 51- 60 ప్రకారం చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునేందుకు ప్రభుత్వానికి అధికారం ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. జిల్లా కలెక్టర్లు, ఎస్‌పిలు, కమిషనర్లకు అవసరమైన అధికారాలను ఇచ్చింది.

ఉత్తర్వులను అమలు చేయాలని సిఎస్ సోమేష్ కుమార్ అధికారులను ఆదేశించారు. ఉత్తర్వులు వెలువడిన వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ముమ్మర తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఆదివారం మేడ్చల్‌లో మాస్కు లు ధరించని ముగ్గురు దుకాణాదారులకు జరిమానా విధించడంతో పాటు కేసులు నమోదు చేశారు. సనత్‌నగర్‌లో మద్యం దుకాణాలు, సూపర్ మార్కెట్లలో పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. మాస్కులు ధరించని 13 మందికి జరిమానా విధించడంతో పాటు వారిపై కేసులు నమోదు చేశారు. కరోనా వైరస్ విస్తృతంగా వ్యాప్తిస్తున్న దృష్టా బయటకు వస్తున్న వారు తప్పనిరసిగా మాస్కులు ధరించాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

