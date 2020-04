హృదయాలను కలచి వేస్తున్న దృశ్యం

గాజుగదిలో కరోనా చికిత్స తీసుకుంటున్న చిన్నారి

చిన్నారిని దగ్గరకు తీసుకోలేని ఆవేదనతో వైద్యులు

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్: పిల్లలూ దేవుడూ చల్లనివారని అంటారు…. కానీ ప్రస్తుత కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో దేవుడు ఏకాంత సేవకు అంకితం కాగా ఓ పసి పిల్లవాడు కరోనా సోకి గాజు గదిలో చికిత్స తీసుకుంటున్నాడు. అభం శుభం తెలియని ఆ చిన్నారికి తాను గాజుగదిలో ఎందుకు బందీనయ్యాడో కూడ తెలియని పరిస్థితిలో తల్లి కోసం తల్లడిల్లతుండటం కలచి వేస్తోంది. చైనాలోని వ్యూహాన్‌లో జరిగిన ఈ సంఘటన వీడియోను రాజ్యసభసభ్యుడు జోగినపల్లి సంతోష్‌కుమార్ ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేశారు.

ఈ వీడియోను చూసిన క్షణం తనకు ఎంతో బాధ కలిగిందిన్నారు. ఆ చిన్నారని చూసి హృదయం ద్రవించుకు పోతుందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆ చిన్నారి ఏ తప్పు చేశాడని ఇంత శిక్షకు గురయ్యాడని ఆయన విచారం వ్యక్తం చేశారు. వీడియోలోని పసిపిల్ల వాడు కరోనా సోకి వ్యూహాన్‌లోని ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఆ పిల్ల వాడికి వైద్యం చేస్తున్న డాక్టర్ పిల్లవాడిని దగ్గరకు తీసుకోలేక ఆవేదన చెందుతున్న దృశ్యం ప్రతి ఒక్కరి గుండెలను పిండెస్తోంది. కరోనా వైరస్ సమాజాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న ప్రస్తుత తరుణంలో హృదయాన్ని కలచి వేసే సంఘటనలు మన చుట్టూ అనేకం జరుగుతున్నాయి.

వాటిని చూసి చలించి పోతూ ఎంతో బాధకు గురౌవుతున్నారు. ఇలాంటి బాధాకర సంఘటనలు మనం చూడద్దు, పునరావృత్తం కావద్దు అనుకుంటే కరోనా నియంత్రణ కోసం కచ్చితంగా లాక్‌డౌన్‌లో పాల్గొని ఇళ్లలోనే ఉండాలి. కరోనా నివారణకు మనవంతు బాధ్యతలను నిర్వర్తించిన వాళ్ళం అవుతాము. ఖచ్చితంగా మాస్క్‌లు ధరించి భౌతిక దూరం పాటించాలని ఎంపి సంతోష్ కుమార్ ఈ సందర్భంగా ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. అయితే ట్విట్టర్ వేదికగా ఎంపి సంతోష్‌కుమార్ పోస్టు చేసిన ఈ వీడియోను చూసి నెటిజన్లు విచారం వ్యక్తం చేస్తూ తమ అభిప్రాయలను పోస్టు చేస్తున్నారు. ఈ వీడియోను పలువురు ట్యాగ్ చేయడంతో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.

In Glass room is Child who is being Treated Corona